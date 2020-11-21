رقم قياسي جديد.. الولايات المتحدة تسجل 195542 إصابة جديدة بكورونا

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا بأمريكا مرة أخرى خلال ساعات لتزيد أرقام الإصابات التي أعلنت عنها قبلًا بألفي إصابة جديدة، وفق محطة "سي إن إن" الإخبارية.

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، زاد عدد الإصابات اليومي بكورونا لتسجل 195542 ألف حالة إصابة جديدة بـ Covid-19، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أعلى إجمالي للوباء في يوم واحد.





وقبل الوصول إلى 195 ألف إصابة، أعلنت الولايات المتحدة تسجيل 193000 ألف حالة، وتم تسجيل أعلى مستوى يومي سابق في 19 نوفمبر، مع 187833 حالة.





كما تم الإبلاغ عن 1878 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس.





وتشمل إجمالي الإصابات حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن، حيث إن أمريكا هي البلد الاولى في العالم التي يستوطن فيها الوباء.





يأتي هذا بينما تواصلت وتيرة زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، ما يعكس قفزة كبيرة لتفشي الوباء في العالم، الذي صار يقترب من 60 مليون إصابة.





وفق ما ذكرت وكالة رويترز، فقد سجل العالم رقمًا جديدًا للإصابات بأكثر من 57 مليون إصابة بكوفيد 19، بينما قفزت الوفيات لتصل إلى 1,365,111 حول العالم، حيث بلغ العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا 57889287، والولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا، لديها 12268678 حالة، وتوفي 260.235 من المرض هناك.

تليها الهند التي لديها 9050613 حالة والبرازيل (6020164) وفرنسا (2109.170) وروسيا (2039926).

وأكدت في هذا السياق ومع هذا التفشي الخطير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إرشادات محدثة، أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تنتشر عن طريق أشخاص لم تظهر عليهم أعراض، وهو ما يقول بضرورة وإلزامية ارتداء الكمامات في أي تجمعات.

وأوضحت الوكالة الأمريكية المعنية بالسيطرة على الأمراض، أن هذه الملاحظة الدراسية الهامة تؤكد أهمية ارتداء الكمامة، وكون ذلك أحد الأسباب الرئيسية لاستخدامها لوقاية الجميع.









وقالت الوكالة في شرحها كيفية استخدام الكمامات للسيطرة على انتشار الفيروس: "تنتشر معظم إصابات السارس- CoV-2 من قبل أشخاص بدون أعراض".





وأضافت في التوجيه المنشور قبل ساعات: "تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وآخرون أن أكثر من 50 في المائة من جميع الإصابات تنتقل من أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض".





وتابعت: "هذا يعني أن نصف الإصابات الجديدة على الأقل تأتي من أشخاص على الأرجح غير مدركين أنهم معديون للآخرين".