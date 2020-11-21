للمشاركة ببطولة شمال أفريقيا.. منتخب مصر للشباب يتوجه إلى تونس ١٢ ديسمبر

يغادر منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، القاهرة، متوجها إلى تونس يوم 12 ديسمبر المقبل لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.









ومن المقرر أن يستأنف منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين تدريباته غدا، الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادا لدورة شمال أفريقيا.









وخسر منتخب الشباب تحت 20 عامًا، من نادي منتخب السويس، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت أمس، الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد الجيش بالسويس.









سجل لمنتخب السويس في نهاية الشوط الأول أحمد زغلول، وأضاف أحمد الجندي من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني ولعب منتخب الشباب بعشرة لاعبين نتيجة طرد حسام أشرف للاعتراض.











وخاض المنتخب المباراة بتشكيل اضطراري نظرا للغيابات العديدة بسبب الإصابات المتعددة التي هاجمت الفريق خلال الأسبوع الماضي، وغياب بعض اللاعبين نظرا لمشاركتهم مع ناديي الأهلي والزمالك في منافسات كأس مصر.









وبدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من: محمد سيحة في حراسة المرمي، محمود صابر، وحسام عبد المجيد وياسين مرعي ومحمد أشرف، في خط الدفاع، زياد كمال، وعبد الغني محمد وزياد فرج، في خط الوسط، وحسام أشرف واسامة فيصل وبلال مظهر في خط الهجوم.









كان ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، وافق على انضمام أسامة فيصل، مهاجم منتخب الشباب وفريق الكرة بنادي الزمالك، لمعسكر فريقه اليوم بمدينة السويس، وذلك عقب مباراة منتخب الشباب الودية أمام منتخب السويس، حيث يبقى اللاعب بفندق إقامة الفريق بالمدينة.









ومنح مدرب شباب الفراعنة، اللاعب الضوء الأخضر بالانضمام لمعسكر الفريق الابيض بالسويس، استعدادا مع أف سي مصر ضمن منافسات بطولة كأس مصر، على أن يعود لمعسكر المنتخب بعد غد، الأحد.









وخاض شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل كما واجه أمس، الجمعة، أمام الفريق الأول لمنتخب السويس، استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.









ووافق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، على انضمام أسامة فيصل، مهاجم منتخب الشباب وفريق الكرة بنادى الزمالك، إلى معسكر الفريق الأبيض المقرر اليوم بمدينة السويس عقب مباراة منتخب الشباب الودية أمام منتخب السويس، حيث يبقى اللاعب بفندق إقامة الفريق بالمدينة.



