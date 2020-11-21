السعودية: مساعدة الدول الأكثر فقرا كانت من أولويات المملكة خلال رئاستها لقمة الـ20

قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إنه تم تخصيص 21 مليار دولار لدعم جهود التوصل إلى لقاح فيروس كورونا، معقبا: "نحن نقترب من الحصول على اللقاح بالإضافة إلى التشخيص والعلاج، كما أن اللقاح سيكون متوفرا للشعوب الأكثر فقرا".





وأضاف "الفالح"، خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم تعليق ما يقارب من 40 مليون دولار من الديون الخاصة بالدول التي تعاني من تشتت في الاقتصاد، معقبا: "تم توفير 11 مليار دولار من الحوافز الاقتصادية".





وشدد على أنهم يؤمنون بأن حل المشاكل العالمية يتطلب التنسيق بين الجميع، موضحا أن مساعدة الدول الأكثر فقرا، وكانت من أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.





وتابع وزير الاستثمار أن مجموعة العشرين تبحث إنقاذ العالم من آثار جائحة كورونا، والمشاكل الدولية تحتاج إلى تضافر الجهود بتناغم وتعاون.









وأشار خالد الفالح، إلى أن سلامة الشعوب أمر مهم ورئيس لمجموعة العشرين، والعالم يعيش أزمة إنسانية مع وجود تباطؤ اقتصادي غير معهود.