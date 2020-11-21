اقتصاد الإمارات.. انطلاق عروض الشارقة للتسوق 17 ديسمبر

تنطلق النسخة الثانية من الحملة الترويجية "عروض الشارقة للتسوق" في 17 ديسمبر المقبل، والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة لدعم قطاع التجزئة في الإمارة وتعزيز حركة المبيعات والأسواق وتستمر حتى 13 فبراير 2021.





أعلن ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الغرفة مؤخرا برئاسة إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع مراكز التسوق بالإمارة وممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية والداعمة للعروض من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبلدية مدينة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.





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وناقش الاجتماع استعدادات المراكز والمحال التجارية على مستوى الإمارة لإطلاق النسخة الثانية من الحدث التجاري الأكبر من نوعه هذا العام إلى جانب وضع التصور النهائي للجوائز المقدمة للمتسوقين ونسبة الخصومات التي ستقدم والفعاليات الترويجية والترفيهية التي ستشهدها هذه النسخة والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا خلال مؤتمر صحفي.





وأكد إبراهيم راشد الجروان أن إطلاق النسخة الثانية من الحملة جاء بتوجيهات من سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة تلبية لرغبة مراكز التسوق في الإمارة نظرا لما حققته النسخة الأولى من دفعة قوية في زيادة المبيعات بنسب مرتفعة نتيجة للإقبال الكبير الذي شهدته المراكز من المتسوقين وزوار الإمارة.





وأشار إلى أن النسخة الجديدة ستشهد العديد من الامتيازات لمراكز التسوق منها خصم 50 بالمائة على رسوم المشاركة وإعفاء المراكز والمحال التجارية في المنطقتين الشرقية والوسطى من الرسوم إلى جانب إطلاق فعاليات مصاحبة ستكون إضافة نوعية للحدث وحافزا لجذب المتسوقين والزوار للإمارة من مختلف إمارات الدولة مع الحرص على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية المتبعة.





ولفت إلى حرص الغرفة على إطلاق المبادرات المبتكرة بهدف تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة وتلبية احتياجات القطاع الخاص والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام وفي مقدمتها قطاع التجزئة وتعزيز أطر التعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق باعتبارها الجهة التي تمثل القطاع بصورة مباشرة وتعكس واقعه الحقيقي بما يُسهم في إيجاد تصورات جادة للخروج بفعاليات استثنائية في المرحلة المقبلة.





وأشاد مدراء المراكز وممثلوها بتعاون الغرفة مع مراكز التسوق في الإمارة وحرصها على إقامة الحملات الترويجية، مؤكدين أهمية التنسيق والتعاون المشترك والعمل معا على إنجاح الفعاليات التسويقية وتنظيم برامج وأنشطة متنوعة وجديدة تعمل على تنشيط الحركة التجارية وتلبي احتياجاتهم.