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مرأة

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي والقهوة في أكواب ورقية؟

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت

حذر العلماء من تناول القهوة أو الشاي في الأكواب الورقية لانه يعرضك لخطر ابتلاع آلاف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل».

وأظهرت دراسة حديثة أن مشروبًا ساخنًا في الأكواب الورقية يمكن أن يتلوث بجزيئات البلاستيك الصغيرة في دقائق معدودة.


وتأتي هذه الجزيئات من البطانة الداخلية للكوب التي تجعله مقاومًا للماء، كما تجعل من الصعب إعادة تدوير الأكواب.

ووضع الباحثون في المعهد الهندي للتكنولوجيا الماء الساخن في أكواب ورقية لمعرفة عدد المواد البلاستيكية الدقيقة التي تم إطلاقها.

وسكب الباحثون الماء الساخن في أكواب ورقية بحجم 100 مل وتركوها لمدة 15 دقيقة،هذا هو الوقت، وفقًا للاستطلاعات، الذي يفضله معظم الناس لإنهاء مشروبهم، عندما فحص الباحثون الماء الساخن تحت مجهر قوي، وجدوا في المتوسط 25 ألف قطعة بلاستيكية دقيقة في كل كوب،وعُثر على معادن مثل الزنك والرصاص والكروم في الماء واقترح الباحثون أن هذه جاءت من نفس البطانة البلاستيكية.

وقالت الدكتورة سودها جويل، المؤلفة الرئيسية للدراسة من المعهد الهندي للتكنولوجيا: «الشخص العادي الذي يشرب ثلاثة أكواب من الشاي أو القهوة يوميًا، في كوب ورقي، سينتهي به الأمر بتناول 75 ألف جزيء صغير من البلاستيك غير المرئي للعين المجردة».

وكانت جزيئات البلاستيك التي تم تحديدها بحجم ميكرون، ويبلغ عرض شعرة الإنسان 25 ضعف هذا الحجم.

وأضافت الدكتورة جويل: «تعمل المواد البلاستيكية الدقيقة كناقل للملوثات مثل الأيونات والمعادن الثقيلة السامة مثل البلاديوم والكروم والكادميوم. عند تناولها بانتظام بمرور الوقت، قد تكون آثارها الصحية خطيرة»

وهناك قلق متزايد بشأن البلاستيك الموجود في تغليف المواد الغذائية، ولكن هناك القليل من الأدلة حول كيفية تأثيره على صحة الإنسان.

حذر العلماء من أن شرب القهوة أو الشاي في الأكواب الورقية يعرضك لخطر ابتلاع آلاف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل»

وأظهرت دراسة حديثة أن مشروبًا ساخنًا في الأكواب الورقية يمكن أن يتلوث بجزيئات البلاستيك الصغيرة في دقائق معدودة

وتأتي هذه الجزيئات من البطانة الداخلية للكوب التي تجعله مقاومًا للماء، كما تجعل من الصعب إعادة تدوير الأكواب

ووضع الباحثون في المعهد الهندي للتكنولوجيا الماء الساخن في أكواب ورقية لمعرفة عدد المواد البلاستيكية الدقيقة التي تم إطلاقها

وسكب الباحثون الماء الساخن في أكواب ورقية بحجم 100 مل وتركوها لمدة 15 دقيقةهذا هو الوقت، وفقًا للاستطلاعات، الذي يفضله معظم الناس لإنهاء مشروبهم،عندما فحص الباحثون الماء الساخن تحت مجهر قوي، وجدوا في المتوسط 25 ألف قطعة بلاستيكية دقيقة في كل كوب
وعُثر على معادن مثل الزنك والرصاص والكروم في الماء. واقترح الباحثون أن هذه جاءت من نفس البطانة البلاستيكية.

وقالت الدكتورة سودها جويل، المؤلفة الرئيسية للدراسة من المعهد الهندي للتكنولوجيا: «الشخص العادي الذي يشرب ثلاثة أكواب من الشاي أو القهوة يوميًا، في كوب ورقي، سينتهي به الأمر بتناول 75 ألف جزيء صغير من البلاستيك غير المرئي للعين المجردة»

وكانت جزيئات البلاستيك التي تم تحديدها بحجم ميكرون، ويبلغ عرض شعرة الإنسان 25 ضعف هذا الحجم.

وأضافت الدكتورة جويل: «تعمل المواد البلاستيكية الدقيقة كناقل للملوثات مثل الأيونات والمعادن الثقيلة السامة مثل البلاديوم والكروم والكادميوم. عند تناولها بانتظام بمرور الوقت، قد تكون آثارها الصحية خطيرة».

وهناك قلق متزايد بشأن البلاستيك الموجود في تغليف المواد الغذائية، ولكن هناك القليل من الأدلة حول كيفية تأثيره على صحة الإنسان.

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