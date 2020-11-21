محافظ البحيرة: توزيع 16 سيارة في أكبر قافلة إنسانية لدعم الأولى بالرعاية.. فيديو

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير حياة كريمة للمواطن، مشيرًا إلى أن مبادرة صندوق "تحيا مصر" تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.





أوضح محافظ البحيرة، أنه تم تسليم 16 سيارة محملة 30339 شنطة مجمدات و5100 شنطة وجبات، بالإضافة إلى 1200 كرتونة مواد غذائية، و4500 بطانية و2000 كرتونة ملابس، بالإضافة إلى تجهيز 34 عروسة من الأسر الأكثر احتياجا.







وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المبادرة تحتوي على شنط لتوزيع الملابس مكونة من 6 قطع ملابس رجالي متنوع، 6 قطع ملابس حريمى وملابس بناتي، 6 قطع ملابس أولادي، بالإضافة لشنط الوجبات المخصصة لتجهيز 40800 وجبة غذائية من خلال بنك الطعام المصرى.





وأكد محافظ البحيرة، أنه تم الاتفاق مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية على توزيع كل المواد الغذائية خلال فترة لا تتخطى 7 أيام من تاريخ الاستلام مع عدم استخدام المواد الغذائية في أي دعاية سياسية أو انتخابية أو أية أهداف خاصة أخرى.







وأشاد هشام آمنة، بصندوق تحيا مصر ودوره الهام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والأرامل والأيتام والمساهمة فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية تنهض بجميع القطاعات بالتنسيق مع كل جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتؤتي ثمارها في تنمية مستدامة، لافتا الى تقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وكذلك تقديم يد العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وكان قد شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تدشين قافلة رئيس الجمهورية، المخصصة لمحافظة البحيرة والتى سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدني على الأسر الأولى بالرعاية.





حضر تدشين القافلة بمحافظة البحيرة، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد بدر السكرتير المساعد، الدكتورة فايزة زيد وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، وهدى عمار منسق صندوق تحيا مصر لمحافظتى البحيرة والاسكندرية ومسئولي الجمعيات المعنية.







جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شارك في فعاليات حفل الصندوق، الذي تم تنظيمه تحت عنوان "نتشارك علشان بكرة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث هنأ رئيس الوزراء صندوق تحيا مصر على نجاحه في تسجيل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر تبرع بالمواد الغذائية على مستوى العالم.





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