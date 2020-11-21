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ليس لها علاقة بكورونا .. الغرفة التجارية بالإسكندرية تعلق على مواعيد غلق المحلات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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هاني حسين
علق أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، على المواعيد الجديدة لغلق المحالات والمطاعم والمقاهي، بإن القرار لا علاقة له بجائحة كورونا  وسيستمر طوال العام .

وأضاف  أحمد الوكيل  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير  "المذاع على قناة " صدى البلد"، ان  مواعيد غلق المحال التجارية جيدة، وفرض مواعيد لغلق المحال هدفها تنظيم المجتمع ومواعيد العمل.

وتابع احمد الوكيل:"  كل إقليم له طبيعية اقتصادية واجتماعية مختلفة فطبيعة الحياة، ففي الصعيد تختلف  طبيعة الحياة عن طبيعة الحياة في الاسكندرية او سيناء".

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التشديد في التزام المواطنين بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد شعراوي على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج، وذلك للحفاظ على سلامة جميع العاملين بكل مواقع الإنتاج والمشروعات الجارية خاصة بعد الزيادة فى عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

وطالب شعراوى المحافظات بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا ومعاقبة المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات بالغلق لمدة 3 أيام.

وأكد وزير التنمية المحلية، استمرار التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية والمحافظات لتنفيذ حملات مشتركة للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية فى وسائل المواصلات المختلفة للحفاظ على سلامة وأمن وصحة المواطنين.

وشدد على ضرورة تطبيق الغرامات المقررة على المخالفين للتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامات الطبية بوسائل النقل الجماعى ووسائل النقل العامة.

وطالب الوزير المحافظات بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وكذا قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن والقيام بحملات مستمرة على الكافيهات والمطاعم لضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها للمترددين.

ووجه شعراوى المحافظات بضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمقاهى للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية حرصًاعلى سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

كما وجّه المحافظات باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة العمل لتخفيف التزاحم، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، وتحديد أعداد العاملين وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
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