شاهد.. مباراة استعراضية بمشاركة وزراء ونجوم كرم القدم بشعار «مصر أولا .. لا للتعصب»

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ، واللواء مهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ؛ افتتاح دوري الوزارات الأول في خماسي كرة القدم للرجال وتنس الطاولة للسيدات ، بالمركز الأوليمبي بالمعادي ، بحضور ممثلين عن الوزارات المشاركة والاتحادات الرياضية المختلفة ، ولفيف من نجوم كرة القدم والرياضة المصرية ، تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب " .





في كلمته ، أبدي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب سعادته الغامرة بافتتاح الدوري الاول للوزارات ، متمنيًا أن تكون بداية لسلسلة من الدورات الرياضية التي تهدف إلي المشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإداري للدولة ، بالإضافة إلي التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة ، وتماشيا مع مبادرة " مصر أولا .. لا للتعصب " .





وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن فكرة الدوري جاءت في ظل إهتمام فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصحة المواطنين وتحفيزهم علي ممارسة الرياضية بشكل يومي ، وبرعاية كريمة من معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي .









ويقام الدوري في الفترة من 21-30 نوفمبر الجاري تحت شعار " الرياضة للمتعة والحياة " ، بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة ، في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات ، بمشاركة 510 مشاركين ومشاركات من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء ، بواقع 15 مشاركا ومشاركة من كل وزارة .





أجريت القرعة بمشاركة مجموعة من نجوم الرياضة المصرية ؛ عبد الحميد بسيوني وإسلام الشاطر ووائل رياض ومعتمد جمال والكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي ومعتصم سالم وأسامة عبد الكريم ، والسادة الحكام أمين عمرو وسمير عثمان وأيمن دجيش .





وأسفرت القرعة عن وقوع وزارة الشباب والرياضة في المجموعة الثانية مع وزارات التموين والتخطيط والقوي العاملة والسياحة والخارجية ، وجاء في المجموعة الأولى وزارات الزراعة والتعاون الدولي وديوان مجلس الوزراء والتنمية المحلية والأوقاف والإتصالات .





وفي المجموعة الثالثة جاءت وزارات المجالس النيابية والتجارة والصناعة والتعليم العالي والصحة والنقل والمالية ، بينما جاءت المجموعة الرابعة والأخيرة بوزارات الثقافة وقطاع الأعمال والإسكان والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والخارجية .





تخلل حفل الافتتاح ، مجموعة من الفقرات الفنية الاستعراضية والغنائية بمشاركة النجم الغنائي أحمد جمال .



