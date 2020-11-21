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رياضة

شاهد.. مباراة استعراضية بمشاركة وزراء ونجوم كرم القدم بشعار «مصر أولا .. لا للتعصب»

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ، واللواء مهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ؛  افتتاح دوري الوزارات الأول في خماسي كرة القدم للرجال وتنس الطاولة للسيدات ، بالمركز الأوليمبي بالمعادي ، بحضور ممثلين عن  الوزارات المشاركة والاتحادات الرياضية المختلفة ، ولفيف من نجوم كرة القدم والرياضة المصرية ، تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب " .

في كلمته ، أبدي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب سعادته الغامرة بافتتاح الدوري الاول للوزارات ، متمنيًا أن تكون بداية لسلسلة من الدورات الرياضية التي تهدف إلي المشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإداري للدولة ، بالإضافة إلي التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة ، وتماشيا مع مبادرة " مصر أولا .. لا للتعصب " .

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن فكرة الدوري جاءت في ظل إهتمام فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصحة المواطنين وتحفيزهم علي ممارسة الرياضية بشكل يومي ، وبرعاية كريمة من معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي .


ويقام الدوري في الفترة من 21-30 نوفمبر الجاري تحت شعار " الرياضة للمتعة والحياة " ، بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة ،  في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات ، بمشاركة 510 مشاركين ومشاركات من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء ،  بواقع 15 مشاركا ومشاركة من كل وزارة .

 أجريت القرعة بمشاركة مجموعة من نجوم الرياضة المصرية ؛ عبد الحميد بسيوني وإسلام الشاطر ووائل رياض ومعتمد جمال والكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي ومعتصم سالم وأسامة عبد الكريم ، والسادة الحكام أمين عمرو وسمير عثمان وأيمن دجيش .

وأسفرت القرعة عن وقوع وزارة الشباب والرياضة في المجموعة الثانية مع وزارات التموين والتخطيط والقوي العاملة والسياحة والخارجية ، وجاء في المجموعة الأولى وزارات الزراعة والتعاون الدولي وديوان مجلس الوزراء والتنمية المحلية والأوقاف والإتصالات .

وفي المجموعة الثالثة جاءت وزارات المجالس النيابية والتجارة والصناعة والتعليم العالي والصحة والنقل والمالية ، بينما جاءت المجموعة الرابعة والأخيرة بوزارات الثقافة وقطاع الأعمال والإسكان والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والخارجية .

تخلل حفل الافتتاح ، مجموعة من الفقرات الفنية الاستعراضية والغنائية بمشاركة النجم الغنائي أحمد جمال .

وعلي هامش الحفل ؛ أقيمت مباراة استعراضية بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي ونجوم كرة القدم حضور الحفل.
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