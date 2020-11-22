لمسافة 5 كم.. جوجل تطور تطبيقا لمساعدة فاقدى البصر على الركض

تختبر شركة جوجل Google تطبيقا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى يعمل على مساعدة فاقدى البصر على الركض بشكل منفرد دون مساعدة فى الأماكن العامة، حيث من الممكن ان يساعدهم التطبيق على الركض لمسافة 5 كيلومتر، وهو الأمر الذى يعتبر ثورة تكنولوجية فى الآليات التى تساعد فاقدى البصر على المشى أو الجرى بمفردهم.





وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس فإن التطبيق يعتمد على إرسال إشارات صوتية للمستخدم عبر سماعات حديثة للرأس لحث الجسم على الركض فى الاتجاه الصحيح، مما يساعد المستخدمين على الاعتماد على أنفسهم عند الجرى أو الحركة دون طلب المساعدة من أحد.









وقامت فكرة إنشاء تطبيق يساعد فاقدى البصر على الركض، عندما تعاون توماس بانيك مع شركة Alphabet Inc فى إنشاء برنامج لوضع نمذج أولى لتطبيق يساعد فاقدى البصر على الركض، حيث أنه عداء كفيف، فقد بصره، فى أوائل العشرينات.





واختارت شركة جوجل بانيك لتجربة التطبيق والآليات الموجودة فيه، حيث استطاع الجرى لمسافة 5 كيلو متر بالاستعانة بالتطبيق، الأمر الذى من المتوقع أن يساعد فاقدى البصر فى سباقات الماراثون.





وعند الابتعاد عن مكان الخط المحدد للمستخدم فإن التطبيق يصدر أصوات عالية لحضث المستخدم وتوجيهه إلى المكان الطبيعى، كما تساعد الكاميرا الموجودة على هاتف متصل بالتطبيق بعمل مسح للطريق باستمرار للعلامات التي تخبر الأشخاص بالاتجاه الصحيح.





وكانت كشفت تقارير أن كاميرا LiDAR الموجودة في هواتف iPhone 12 وiPhone 12 Pro تحتوى على عدد من الميزات التى يمكنها أن تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر أثناء السير فى الشوارع والأماكن العامة، وذلك من خلال تركيز درجة سطوع عالية على الأشياء لتحديدها ورؤيتها بدقة.





وتمكن كاميرات LiDAR ذوى الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر من اكتشاف وجود الأشخاص من حولهم، وإرشادهم حول المسافة بينهم وبين الأشخاص الآخرين، إضافةً إلى أن الكاميرا ستكون عاملا مساعدا على الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي، خاصة فى الوقت الحالى، حيث تستطيع الكاميرا تحديد مسافة إلى ما يصل إلى متر ونصف.



