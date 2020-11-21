الفنانون فى قفص اتهام التطبيع.. صورة تفضح النجوم والرد واحد: "مكنتش اعرف".. محمد رمضان الأحدث وهنيدى الأبرز.. وخالد النبوى: هدفي خدمة العروبة

اثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل الواسع فور ظهور فى صورة مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام وهو الامر الذى فتح الملف الشائك والخاص باتهام الفنانين بالتطبيع مع اسرائيل.





نرصد فى التقرير التالى ابرز الازمات الفنية من خلال صورة تضع الفنان فى ورطة ويواجه بسببها اتهامات بالتطبيع.





محمد رمضان





نشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام









وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.





ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.





محمد عساف





اتهم المغني الفلسطيني الشاب محمد عساف، عام 2014 بالتطبيع مع الجانب الصهيوني، بعد نشر صورة له تجمعه مع عارضة أزياء تدعى "كارولين خوري"، ما جعله يتهم بالتطبيع، إلا إنه صرح وقتها قائلا: "إن كانت الصورة بالفعل لفتاة إسرائيلية، فأنا أعتذر لأبناء شعبي الفلسطيني لأنّ ذلك كان بغير قصد أبدًا"، مؤكدًا أنه ابن القضية الفلسطينية.





بسمة





ولاحقت الفنانة بسمة، تهمة التطبيع، عقب اشتراكها في الموسم الثالث من المسلسل الأمريكي "TYRANT"، بمشاركة الممثلة الإسرائيلية "موران أتياس"، حيث تعرضت لسيل من الانتقادات.





خالد النبوي





أما الفنان خالد النبوى فتم اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد مشاركته في أحد الأدوار الرئيسية للفيلم الأمريكي "اللعبة العادلة"، بعد مشاركته للمثلة الإسرئيلية "ليزار شاهي"، في عام 2010، ودافع حينها النبوي قائلا: "لا أسمح لأحد بالمزايدة على وطنيتي كفنان عربي"، موضحا أن مشاركته في الفيلم كان يخدم العروبة بتجسيده لشخصية عالم عراقي ينفي امتلاك بلاده للأسلحة النووية.





صابر الرباعى





وأثارت صورة الفنان التونسي صابر الرباعي بجانب "ضابط إسرائيلي"، ضجة، لكنه برر فيما بعد أنها صورة لضابط فلسطيني يدعى "هادي"، إلا إنه مسؤول في السلطات الإسرائيلية، قائلا من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي": إن "الصورة المنتشرة له مع الضابط الذي قيل إنه إسرائيلي أخذت أكثر من حجمها، ولا يجب أبدا أن تأخذ أي منحنى سياسي يمس بالشرف الوطني".





محمد هنيدى





اما الفنان محمد هنيدى فاثار حالة من الجدل من خلال صورة مع إعلامى اسرائيلى فى مهرجان الجونة السينمائي باحدى دوراته وكتب أحد رواد موقع التوال الاجتماعى تويتر ميدو حجازي، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: "مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام ليه كدا يا هنيدي.. دا أنا بحبك والله".





ولم يتأخر محمد هنيدي في الرد على العتاب الموجه له قائلا له : "أنا معرفش مين أصلا ده .. أنا اتصورت مع آلاف الأشخاص هناك".

وتابع قائلا: "أكيد أي حد جاي يتصور معايا وأنا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك".