أخبار الفن| جدل بسبب صورة محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي.. وندى بسيوني تحتفل بزفاف ابنتها

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:





نشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام





وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.





نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يرد فيه على الصورة التى تم تداولها والذى يظهر فيها مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام والاعلامى الاماراتى حمد المزروعى وقام رمضان بعد دقائق معدوده بحذف الفيديو.





اثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل الواسع فور ظهوره مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام وهو الامر الذى دفع البعض ان يتهمه بالتطبيع مع اسرائيل.





نرصد فى التقرير التالى 9 معلومات عن المطرب الاسرائيلى الذى ظهر مع رمضان.

عومير ادام ولد فى مشمار هشفعا، إسرائيل في 22 أكتوبر 1993.

يعد من المطربين الذين ينتمون الى تيار الموسيقى اليهودية الشرقية.







نشر فنان اسرائيلى يدعى إيلاد تسلا أحد المشاهير في إسرائيل في مجال الأعمال وقدم حلقة في مسلسل Shabas صورة تجمعه مع الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





يقام حاليًا حفل زفاف ابنة الفنانة ندى بسيونى وذلك في أحد الفنادق الكبرى حيث يحضر الحفل عدد من المقربين وأهل العروسين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.



