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رياضة

أخبار الزمالك | مواجهة الطلائع فى نصف نهائى كأس مصر.. وصول بن شرقي وساسي إلى القاهرة استعدادا للأهلي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:11 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
ينشر موقع صدى البلد الاخباري، أبرز ما جاء من أخبار في نادي الزمالك اليوم السبت ، وذلك من خلال السطور الآتية:..

تغلب فريق الزمالك على اف سي مصر بهدفين مقابل هدف  في المباراة التى أقيمت فى إطار ربع نهائي كأس مصر والمقامة حاليا على ملعب استاد السويس الجديد ويتأهل إلى نصف نهائى كأس مصر ويواجه طلائع الجيش.


أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن  حجم إصابة المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق التي تعرض لها قبل انطلاق مباراة نادي مصر في دور الثمانية لكأس مصر.


وصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك إلى القاهرة بعد أن كان اللاعب شارك مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية قبل أن يعود للقاهرة.


حرص المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي اخطار مسؤولي النادي الأبيض بوصوله إلى القاهرة غدا الأحد للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري الأبطال.
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