برلماني: مصر تنفق 600 مليار جنيه سنويا على استيراد البنزين.. والسيارات الكهربائية توفر أموالا طائلة

أشاد النائب محمود عطية عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، بسير مصر في الاتجاه العالمي نحو مواكبة تطورات العصر الحديث واتباع إستراتيجية نظام الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توطين صناعة سيارات الطاقة والغاز تعتبر أبرز خطوات الدولة في هذا الاتجاه.





وأضاف "عطية" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة تنفق حوالي 600 مليار سنويا من الموازنة العامة لاستيراد البنزين والسولار مما يهدر أموالا طائلة من شأنها سد العجز بمؤسسات ما تحتاج إلى دعم وميزانية أكبر، مشيرا إلى أن إحلال ذلك النوع من السيارات سيسهم في توجيه استيراد الدولة نحو المتطلبات الأكثر أهمية فقط، فضلا عن الاكتفاء الذاتي الذي تتمتع به مصر من وفرة بمواردها الطبيعية.





وعن آليات تحفيز الطلب على سيارات الطاقة الجديدة، أشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لا بد من التنسيق مع عدد من البنوك بشأن إجراءات التبديل والشراء وإعطاء تسهيلات بنكية تدفع المواطنين لاقتنائها وأيضا يجب تدخل الهيئة العامة للمرور بمنح تسهيلات بأمور الترخيص وزيادة مدة سنوات الترخيص لفترة أطول بتكلفة منخفضة على سبيل المثال، مشددا على ضرورة عمل حملات إعلانية وخطة تسويقية لضمان الترويج الجيد للمنتج.





وتابع النائب حديثه، قائلا: مشروع سيارات الطاقة يصنف من المشروعات متوسطة الأجل ضمن خطة المشروعات الخاصة برؤية مصر 2030 وحيز التنفيذ سيتراوح من 3 إلى 5 أعوام حتى يتم الانتهاء من وضع حجر الأساس وتوطيد هذه الصناعة، لذا يجب علي المواطنين التحلي بالصبر على حصاد ثمار خطة التنمية الشاملة للحصول على مستوى عالى من الإزدهار والتقدم بمختلف جوانب الحياة.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع".





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض محاور "الإستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة غير تقليدية".





ووجه الرئيس بالإسراع في الخطوات التنفيذية لخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر، ترسيخًا للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا.





وتناول الاجتماع عرض مختلف محاور المشروع القومي لتحويل المركبات للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع عرض التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها، فضلًا عن استعراض المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لا سيما محطات التزود بالطاقة الجديدة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.