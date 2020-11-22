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تكنولوجيا

رسميًا.. آبل تطلق حافظات جلدية لهواتف آيفون 12 تعمل مع خاصية MagSafe.. سعر ومواصفات

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
آبل تطلق حافظات جلدية
آبل تطلق حافظات جلدية لهواتف آيفون 12 تعمل مع خاصية MagSafe
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ندى على
كشفت تقارير، عن أن شركة آبل قد بدأت بالفعل فى بيع الغلاف الجلدى أو الحافظات الجلدية لهواتف آيفون 12، والتى ستتوافق مع خاصية  MagSafe  للشحن اللاسلكى والتى تصدر لأول مرة مع هواتف آيفون. 

وبحسب موقع MacRumors فإن آبل قد أعلنت عن توفيرها لحافظات آيفون 12 الجلدية أمس على موقعها الرسمى، حيث ستتوفر الحافظات بعد أيام فى متاجرها الرسمية، وحددت آبل سعر الحافظات حيث ستبلغ 129 دولارًا أمريكياً أى ما يعادل حوالى 2010 جنيهات مصرية. 

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وصممت آبل الحافظة الجلدية Leather Sleeve لتتلائم مع هواتف iPhone 12 لحمايتها من الخدوش والسقوط، حيث يمكن الشحن من خلال الحافظات عن طريق توصيل الشاحن اللاسكى MagSafe  بسهولة، حيث أن  ميزة MagSafe أنها عبارة عن مغناطيس يمكن على الهاتف مباشرةً، وتعتبر الشاحن الأسرع فى أى شواحن قد أطلقتها آبل من قبل. 

كما يتيح الشاحن اللاسكى MagSafe شحن هاتفين آيفون فى وقت واحد، وتعد الميزة بالنسبة للمستخدمين الذين يقضون أوقات طويلة على ممارسة ألعاب الفيديو، ويستخدمون الصور ، ويشاهدون الفيديوهات لوقت طويل، حيث تعزز الميزة من أداء بطارية الآيفون التى تقارن دائما بأنها أقل من بطاريات الأندرويد.  

وتتميز حافظات آيفون بأنها قابلة للإزالة فى أى وقت وسهلة الاستخدام وتتمتع بفتحة فى المقدمة، كما أن نوع الجلد المستخدم فيها يتميز بأنه ناعم الملمس ويقوم بتطوير مظهرا خارجيا مع الوقت. 

وعلى الرغم من أن حافظات هواتف آيفون 12 تقدم جماية فائقة للهاتف من الخلف ضد الكسور والخدش، فقد أطلقت آبل الهواتف بميزة رائعة فى الشاشة، وهى ميزة ميزة Ceramic Shield التى تجعل شاشة هواتف آيفون 12 تتمتع بصلابة وقوة أكبر من أى هاتف آيفون قد تم إصداره من قبل، كما  تجعل من الصعب تحطم هواتف آيفون 12 بسهولة، حيث كان أصحاب هواتف آيفون يعانون من مشكلة تحطم شاشات هواتفهم بسهولة الامر الذى كان يكلفهم الكثير، حيث أصبحت هواتف آيفون 12 لديها فرصة أربعة أضعاف للبقاء والصمود دون كسر. 

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