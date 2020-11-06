تحتكرها آيفون 12 .. ميزات ليست موجودة فى أي هاتف ذكي

يعتبر إطلاق هواتف آيفون 12 ثورة جديدة بالنسبة لهواتف الذكية، نظرا لما تحتويه الهواتف من ميزات لم تأت فى أى هاتف أندرويد، وعلى الرغم من أن هواتف آيفون 12 تفتقد عددا من مميزات هواتف الأندرويد الأخرى لهذا العام ، مثل معدل التحديث 120 هرتز، والبطاريات الكبيرة، أكبر من 5000 مللى أمبير ، إلا أن الميزات التى تأتى فى هذه الهواتف هى الأولى من نوعها فى أى هاتف ذكى.





وبحسب موقع Pocket-Lint فإن هواتف آيفون 12 لهذا العام، والتى تم إطلاقها مؤخرا منذ عدة أسابيع، احتكرت عددا من الميزات الخارقة، أبرزها خاصية الشحن اللاسلكى، وخاصية Ceramic Shield التى تحمى زجاج الهواتف والتى تجعلها أكثر مقاومة للصمود.





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- أقوى كاميرا وأقوى مستشعر فى أى هاتف





وتعتبر كاميرا LiDAR فى هواتف آيفون 12 ، هى من أفضل الكاميرات الموجودة على الإطلاق حيث تحتوى على عدد من المميزات منها أنها عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء، حيث إنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد، وتستطيع قياس طول الأشخاص الجالسين، وتساعد ضعاف البصر على تحديد أكثر وضوحا للأشياء، بالإضافة إلى مستشعر Smart HDR 3 التى تدعم التقاط أكثر من صورة أثناء التصوير، حيث تعرض الكاميرا تلقائيا أفضل صور من أكثر من زاوية لاختيار المستخدمين أفضلها.





- ميزة Ceramic Shield





تجعل شاشة هواتف آيفون 12 تتمتع بصلابة وقوة أكبر من أى هاتف آيفون قد تم إصداره من قبل، كما تجعل من الصعب تحطم هواتف آيفون 12 بسهولة، حيث كان أصحاب هواتف آيفون يعانون من مشكلة تحطم شاشات هواتفهم بسهولة الامر الذى كان يكلفهم الكثير، حيث أصبحت هواتف آيفون 12 لديها فرصة أربعة أضعاف للبقاء والصمود دون كسر.





- أقوى وأسرع معالج على الإطلاق





ويأتى معالج هواتف آيفون 12 بقدرة أسرع أداء وأكثر قوة من أى هاتف آخر سواء هواتف آيفون السابقة أو هواتف الأندرويد، وهو معالج A14 Bionic ، الذى يعتبر أسرع وأقوى بنسبة 50 % من معالج A13 Bionic معالج هواتف آيفون 11 .





- ميزة MagSafe





وميزة MagSafe هى عبارة عن إضافة مغناطيس في الآيفون يمكن من لصق أى شاحن لاسلكي على الهاتف مباشرةً، ويعمل مع أى غطاء مهما كان نوعه، وسيكون الأسرع عن أى شاحن أخر، وتتيح هذه القطعة شحن جهازين فى وقت واحد، وتعد الميزة بالنسبة للمستخدمين الذين يقضون أوقات طويلة على ممارسة ألعاب الفيديو، ويستخدمون الصور، ويشاهدون الفيديوهات لوقت طويل، حيث تعزز الميزة من أداء بطارية الآيفون التى تقارن دائما بأنها أقل من بطاريات الأندرويد.