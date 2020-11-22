فى استجابة فورية.. الأمن ينقذ 3 أسر انهار جزء من منزلهم بالإسكندرية





تلقت غرفة عمليات نجدة الإسكندرية بمديرية الأمن بلاغًا باحتجاز عددٍ من الأشخاص داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، نظرًا لسقوط جزء من العقار الذى يقطنون فيه.





على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية والتوجه للعقار محل الواقعة، وتبين أن العقار "بناء قديم" مكون من أرضى وثلاث طوابق علوية يقطنه 3 أسر وسقوط سلم العقار حتى الطابق الأرضى، نتج عن ذلك إصابة أحد قاطنيه وإحتجاز عدد 4 من قاطنى الدور الأول والثانى، وتمكنت القوات من خلال إستخدام السلم الهيدروليكى من إنزال المُحتجزين، وتم نقل المصاب لإحدى المستشفيات، بالإضافة إلى أنه تقرر إخلاء العقار المشار إليه من الجهات المعنية وتم التأكد من تنفيذ القرار ووضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.





و لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ وإنقاذ المحتجزين إستحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر للقوات على الجهد المبذول.





وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.



وضرب رجال الشرطة اروع الأمثلة فى مساعدة المواطنين خلال سقوط الأمطار إنطلاقًا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما فى المواقف الطارئة ومنذ الساعات الأولى لهطول الأمطار بعدد من المحافظات ، كان رجال الشرطة متواجدين بكافة الشوارع والميادين لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين ليسطروا مشاهد إنسانية .













ولم تمنعهم ظروف الطقس السيئة من أداء واجبهم الوطنى ، ورسالتهم فى مساعدة المواطنين الذين تعثرت سياراتهم فى وسط المياه ، من خلال تحريكها ، ومساعدتهم فى الوصول لمنازلهم سالمين ، وقد تواجدت القيادات الأمنية وسط القوات لتفقد الخدمات الأمنية ، ومراجعة مراحل تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار بكل دقة.













​ولم يقف دور رجال الشرطة عن حد تسيير الحركة المرورية بل إمتد دورهم إلى المساهمة فى إزالة تجمعات المياه ، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية .. وتزامن ذلك مع خطة مرورية مُحكمة إضطلعت الإدارة العامة للمرور بالإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع مختلف إدارات المرور بكافة محافظات الجمهورية لاسيما تلك التى تعرضت لهطول الأمطار، وكذا من خلال تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرابطة بين المحافظات ، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق السريعة .. إضافة إلى نشر الإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخى الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين ، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور والخدمات المرورية المنتشرة على الطرق ، لرصد أية كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية .













واعتمدت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الإستباقية للمساهمة فى مواجهة إحتمالات تعرض البلاد لموجة الطقس السيىء وتم رفع درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار .. وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة .









ولاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الإنتقال والتجاوب مع البلاغات.. إستحسان ورضا المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية .