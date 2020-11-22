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رياضة

خالد الغندور: غربال الأنسب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، أن الحكم الجزائري مصطفى غربال سيكون اختيارًا مناسبًا لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل.

وقال الغندور عبر قناة الزمالك إن الأنباء الواردة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تؤكد اقتراب المغربي رضوان جيد من إدارة النهائي، موضحًا أن جيد من أفضل حكام أفريقيا ولكن ربما يعترض البعض لوجود ثنائي مغربي في صفوف الزمالك وهما محمد أوناجم وأشرف بن شرقي.

وأضاف: "غربال حكم مميز والفريقان لا يضمان لاعبين جزائريين وأتمنى أن يكون حكمًا للنهائي فهو أحد أفضل حكام القارة".

وأشار إلى أن إسناد اللقاء للحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز أمر مرفوض خاصة في ظل وجود مواطنه بيتسو موسيماني في منصب المدير الفني للأهلي بخلاف أنه أدار مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال.

ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري .

ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.

وعينت شبكة قنوات بي إن سبورتس، المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، معلقًا لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك.

وستنقل شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا، مباراة نهائي المسابقة بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك، على قناتين وهما beIN Sports HD 1، و beIN Sports HD 7.

وتنقل أيضًا قناة TIME SPORTS على التردد الأرضي، مباراة فريقي الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بتعليق المعلق المخضرم مدحت شلبي.
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