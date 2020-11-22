أرخص بي إم دبليو في مصر.. سعر ومواصفات BMW i118

تعتبر سيارة بي إم دبليو i118 من أشهر السيارات هاتشباك الفاخرة ، والتي يفضلها الكثير من الشباب من محبي السيارات الرياضية.
وقدمت المجموعة البافارية للسيارات ايقونتها i118 بفئة واحدة من التجهيزات باسم sport line .
وتعتمد السيارة على محرك ثلاثي الإسطوانات معزز بشاحن تربو بقوى إجمالية 140 حصان ، ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات
وتستطيع السيارة بفضل هذا المحرك أن تتسارع من الثبات وصولا إلى 100 كم /س في 8.5 ثانية وذلك اعتماد على نظام الجر الامامي ، وتصل سرعتها القصوى 213 كم ، ومتوسط استهلاكها من الوقود 5.9 لتر لكل 100 كم
ويبلغ بي إم دبليو i118 طولها الإجمالي 4.319 ملم ،وعرضها 1.899مم ، وارتفاعها الكلي 1.434 ملم ، وارتفاع الأرضي 140 ملم ، ومساحة التخزين الخلفية " الشنطة " 360 لتر مكعب وعجلات قياس 17 بوصة .
كما تتوفر السيارة بعدد من المواصفات ووسائل المساعدة ، أبرزها مصابيح LED ، امامية وخلفية ، وفرامل ABS المانعة للأنغلاق ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، ونظام DSC للثبات الإلكتروني ، وحساسات إضاءة وأمطار .
وتمتلك السيارة مجمموعة من وسائل الراحة والامان منها ،وسائد ستائر هوائية ، فرش داخلي اسود مع تطعميات برتقالية بالإضافة إلى مخرج شحن سريع .
وجاء سعر السيارة في السوق المصري بسعر رسمي وفقا للمجموعة البافارية للسيارات 599.000 جنيه .
ومن المعروف أن يرغب الرئيس التنفيذي لشركة بي ام دبليو، أوليفر زيبس، في تعزيز علاقة شركته بشركة تويوتا، ويسعى إلى تمديد العلاقة بين الشركتين إلى ما بعد عام 2025.
كما أن بي إم دبليو وتويوتا تعملان حاليا على تطوير تنقيات خلايا الوقود الهيدروجينية، بالإضافة إلى طرازي z4 ، وسوبرا الحاليين والذين يتم إنتاجها في نفس المصنع في النمسا
وعلى الرغم من ذلك فإن بي إم دبليو تبحث أيضا عن طرق لتوفير المال ، وسيحدث ذلك عن طريق تقليل عدد طرازاتها الكبير ، حيث قال زيبس ان قطاعات سيارات الكوبيه والكشف الرودستر هي من ستتأثر بسياسات التقليص الجديدة .
وتفكر الان بي إم دبليو في إيقاف إنتاج بعض سياراتها الأقل شعبية، وذلك نظرا لارتفاع شعبية سيارات الـsuv، والكروس أوفر والتحول الكهربائي والتكاليف الباهظة الناتجة عن ذلك .
وتعتمد السيارة على محرك ثلاثي الإسطوانات معزز بشاحن تربو بقوى إجمالية 140 حصان ، ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات
وتستطيع السيارة بفضل هذا المحرك أن تتسارع من الثبات وصولا إلى 100 كم /س في 8.5 ثانية وذلك اعتماد على نظام الجر الامامي ، وتصل سرعتها القصوى 213 كم ، ومتوسط استهلاكها من الوقود 5.9 لتر لكل 100 كم
ويبلغ بي إم دبليو i118 طولها الإجمالي 4.319 ملم ،وعرضها 1.899مم ، وارتفاعها الكلي 1.434 ملم ، وارتفاع الأرضي 140 ملم ، ومساحة التخزين الخلفية " الشنطة " 360 لتر مكعب وعجلات قياس 17 بوصة .
كما تتوفر السيارة بعدد من المواصفات ووسائل المساعدة ، أبرزها مصابيح LED ، امامية وخلفية ، وفرامل ABS المانعة للأنغلاق ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، ونظام DSC للثبات الإلكتروني ، وحساسات إضاءة وأمطار .
وتمتلك السيارة مجمموعة من وسائل الراحة والامان منها ،وسائد ستائر هوائية ، فرش داخلي اسود مع تطعميات برتقالية بالإضافة إلى مخرج شحن سريع .
وجاء سعر السيارة في السوق المصري بسعر رسمي وفقا للمجموعة البافارية للسيارات 599.000 جنيه .
ومن المعروف أن يرغب الرئيس التنفيذي لشركة بي ام دبليو، أوليفر زيبس، في تعزيز علاقة شركته بشركة تويوتا، ويسعى إلى تمديد العلاقة بين الشركتين إلى ما بعد عام 2025.
كما أن بي إم دبليو وتويوتا تعملان حاليا على تطوير تنقيات خلايا الوقود الهيدروجينية، بالإضافة إلى طرازي z4 ، وسوبرا الحاليين والذين يتم إنتاجها في نفس المصنع في النمسا
وعلى الرغم من ذلك فإن بي إم دبليو تبحث أيضا عن طرق لتوفير المال ، وسيحدث ذلك عن طريق تقليل عدد طرازاتها الكبير ، حيث قال زيبس ان قطاعات سيارات الكوبيه والكشف الرودستر هي من ستتأثر بسياسات التقليص الجديدة .
وتفكر الان بي إم دبليو في إيقاف إنتاج بعض سياراتها الأقل شعبية، وذلك نظرا لارتفاع شعبية سيارات الـsuv، والكروس أوفر والتحول الكهربائي والتكاليف الباهظة الناتجة عن ذلك .