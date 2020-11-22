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مرأة

بعد شائعات ارتباطها.. 15 صورة تكشف عن أناقة رضوى الشربيني

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:56 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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هاجر هانئ
تصدرت المذيعة رضوي الشربيني مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول البعض شائعات حول ارتباطها سرا، ولكنها نفت  تلك الشائعات من خلال  ظهورها في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

وتعتبر رضوى الشربيني من المشاهير التي تخطف الأنظار وتتمتع بجمال لافت مما جعلها محط أنظار الجميع وبالأخص تحرص الكثير من الفتيات على متابعتها ومتابعة أزيائها واهتمامها بالعناية برشاقتها وبشرتها أيضا.

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وتألقت رضوى الشربيني في الموسم الجديد من برنامجها هي وبس المذاع على قناة سي بي سي بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الأزياء التي كانت من اختيار الاستايلست سعيد رمزي.

وتميزت إطلالات رضوي الشربيني بأنها كانت أنيقة وغير تقليدية مما جعلها تنال إعجاب متابعيها على صفحات التواصل الاجتماعي، كما أعتمدت على تسريحات شعر متنوعة و متناسقة مع ملابسها، وأختارت صيحات المكياج المميز و الجذاب مما كشف عن جمال ملامحها.

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.

كانت الإعلامية رضوى الشربيني  وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس".

وقالت رضوى الشربيني: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لها: "انتي أحسن عند ربنا.

وهاجم الإعلامي تامر أمين، الإعلامية رضوى الشربيني، خلال برنامجه أخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، بعد رسائلها بالانفصال في حال أي أزمة مع الشريك.

ووجه أمين، في برنامجه آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار نصيحة للمواطنين، قائلا: "أوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، ودي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول".

وتابع مقدم برنامج آخر النهار، أنه: "المفروض الصبر والاستحمال، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، وتكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مستدركا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال وخليكوا دائما في أحلى الحلال".
بعد شائعات ارتباطها.. 15 صورة تكشف عن أناقة رضوى الشربيني
بعد شائعات ارتباطها.. 15 صورة تكشف عن أناقة رضوى الشربيني
بعد شائعات ارتباطها.. 15 صورة تكشف عن أناقة رضوى الشربيني
بعد شائعات ارتباطها.. 15 صورة تكشف عن أناقة رضوى الشربيني
بعد شائعات ارتباطها.. 15 صورة تكشف عن أناقة رضوى الشربيني
بعد شائعات ارتباطها.. 15 صورة تكشف عن أناقة رضوى الشربيني
بعد شائعات ارتباطها.. 15 صورة تكشف عن أناقة رضوى الشربيني
بعد شائعات ارتباطها.. 15 صورة تكشف عن أناقة رضوى الشربيني
بعد شائعات ارتباطها.. 15 صورة تكشف عن أناقة رضوى الشربيني
بعد شائعات ارتباطها.. 15 صورة تكشف عن أناقة رضوى الشربيني
بعد شائعات ارتباطها.. 15 صورة تكشف عن أناقة رضوى الشربيني
بعد شائعات ارتباطها.. 15 صورة تكشف عن أناقة رضوى الشربيني
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