عايزة تخرب البيوت.. تامر أمين "يجلد" رضوى الشربيني على الهواء

هاجم الإعلامي تامر أمين، الإعلامية رضوى الشربيني، خلال برنامجه أخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الاثنين، بعد رسائلها بالانفصال في حال أي أزمة مع الشريك.





ووجه أمين، في برنامجه آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الاثنين، نصيحة للمواطنين، قائلا: "أوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، ودي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول".





وتابع مقدم برنامج آخر النهار، أنه: "المفروض الصبر والاستحمال، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، وتكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مستدركا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال وخليكوا دائما في أحلى الحلال".