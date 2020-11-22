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أخبار البلد

القوى العاملة: تحصيل 303 آلاف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:09 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل مستحقات العامل "م.أ.ع.ع" الذي يعمل لدي المركز الطبي بالدمام وبلغت 72 ألفًا و508 ريالا سعوديًا، بما يوازي 303 آلاف جنيه مصري تقريبا.


وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات "م.أ.ع.ع" الذي يعمل لدي المركز الطبي بالدمام، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.


وأشار الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض فى تقريره للوزير إلى أنه نظرًا لفشل التسوية الودية تم تحويل الشكوى إلى المحكمة العمالية والتى أصدرت حكمها بأحقية العامل فى هذه المستحقات وعليه تم استخراج أمر التنفيذ والذى يترتب عليه ايقاف خدمات المؤسسة لحين سداد مستحقات العامل. 


ولفت الملحق العمالي  إلى أنه تم  استلام العامل لمستحقاته المالية البالغة 72 ألفًا و508 ريالا سعوديًا تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة التنفيذ ، وبناء على رغبة العامل في العودة إلى أرض الوطن  تم عمل شهادة خبرة بالمدة التى قضاها العامل بالمركز الطبى وإصدار تأشيرة الخروج النهائي.


وكان وزير القوى العاملة قد شهد ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بمشاركة 15منشأة سياحية بالمحافظة، بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ الإقليم، وسعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بالغردقة.


يأتى ذلك خلال زيارته لمحافظة البحر الأحمر للقاء الصيادين لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، وتسليم شهادات أمان، وعقود عمل لذوى القدرات الخاصة.


وأكد سعفان أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية فى المجتمع، لما لها دور كبير فى الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.


وقال الوزير: إن القوى العاملة تعمل جاهدًة على نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساطِ المجتمع المصري، كى تتحول إلى سلوك حياتى وواقعٍ معاش لكل فرد فى بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هى سلوك لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.









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