الطماطم بـ 8 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 22-11-2020

ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأحد، 22 نوفمبر 2020، في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.





وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 2 و6 جنيهات للكيلو، فيما وصل كيلو الطماطم إلى 8 جنيهات.





وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات متراجعا بنحو 1.5 جنيه، والبصل بـ 5.5 جنيه مرتفعا 50 قرشا، والكوسة بـ 3.5 جنيه.

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كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات مسجلة تراجعا بنحو جنيهين، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 5 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب بـ 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي تراوح بين 4 و5 جنيهات.





وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 6 جنيهات، والخيار الصوب تراوح بين 3 و4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بـ 22 جنيهًا.





وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 13 و17 جنيها، وسجل كيلو القلقاس سعرا يبدأ من 4 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 23 إلى 27 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، والبنجر 4 جنيهات والجزر بلغ 6 جنيهات للكيلو.





كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.25 إلى 2.50 جنيه، والباذنجان الأسود 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.5 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وتراوح سعر البرتقال البلدي من 4 إلى 7 جنيهات، والبرتقال السكري من 5 إلى 8 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجريب فروت بسعر 5 جنيهات، والعنب الرومى الأحمر يتراوح ما بين 3 و5 جنيهات، والبلح الزغلول من 3 إلى 6 جنيهات.





وسجل سعر التفاح الأمريكي من 17 إلى 23 جنيها، والكنتالوب 8 جنيهات، والبلح الرملى بـ 7 جنيهات، والبلح السيوى بـ 20 جنيها، والمانجو عويسى بسعر 27 جنيها، والمانجو زبدية 12 جنيها، والمانجو الفص بسعر 20 جنيها، والتين البرشومى 9 جنيهات، والجوافة 7 جنيها، والرمان بسعر 10 جنيهات.





وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الماضية.





وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، مؤكدة استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق، وهو ما يحدث حاليًا ولذلك السوق تعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف جميع الجهات على هدف واحد، وهو المصلحة العامة.





من جانبه، قرر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إجراء تخفيضات بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، في الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية.





على أن يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات عبر مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.