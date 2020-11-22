محافظ الأقصر: الانتهاء من مدرسة الطود مارس المقبل "صور"

أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة تفقدية في مدينة الطود، استهلها بتفقد قطعة أرض فضاء في مدخل المدينة من أملاك الدولة من المقرر أن يتم إقامة موقف لسيارات الأجرة عليها لخدمة الأهالي داخل قرى المركز.





وتوجه "ألهم" عقب ذلك لمتابعة استئناف أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة الطود الثانوية الزراعية والتي يشرف على إنشائها هيئة الأبنية التعليمية وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقامة على مساحة 20 فدانا، وبها مبان على مساحة 12 فدانا، وتتكون من 32 فصلا دراسيا، وبها 15 ملحقا من معامل إنتاج ألبان وأجبان وسمن بلدي، ومناحل ومزارع لتربية الحيوانات والإنتاج الداجني وصوب زجاحية وصوب خشبية وورشة نجارة وورشة ميكانيكا و4 عنابر ومخازن وجراج للسيارات ومصلى وملعب قانوني، و المقرر الانتهاء من الأعمال الجارية بها شهر مارس المقبل ، حيث تم الانتهاء بنسبة 80% من إجمالي الأعمال بها، كما وجه محافظ الأقصر لإعادة تأهيل الطريق المؤدى إلى المدرسة.





وتوجه ألهم لتفقد ملعب مركز شباب الحسينات والمقام على مساحات قانونية دولية والذي تم تطويره، وناقش القائمين على الملعب مدى أمكانية تطوير بوابة الدخول وعمل تراك قانوني وإقامة جراج بجوار الملعب.





كما تفقد محافظ الأقصر إنشاء محطة مياه شرب الطود الجديده والتي تعد أضخم مشروع قومى جديد لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسنوات القادمة من المياه بطاقة 10000 متر مكعب /اليوم، بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيارته إلى محطة الطود المدمجة والتى تعمل بطاقة 17000 لتر مكعب/ اليوم، ليصبح الإجمالي بالمحطتين 27000 متر مكعب/ اليوم، والتي تخدم جميع قرى ونجوع المركز، وتعمل على زيادة جودة المياه المنتجة للاكتفاء الذاتي من المياه واستدامة الخدمة حتى 2030، مع زيادة فرص العمل والاستثمار بالظهير الصحراوى بالطود وكذلك القضاء على المناطق الساخنة بحواجر العديسات قبلي وبحرى وتوفير الاحتياجات المائية للأنشطة المستقبلية بمركز الطود.



