ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات كورونا في اليابان تسجل رقما قياسيا لليوم الرابع على التوالي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:51 ص
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
Advertisements
محمد علي

سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في اليابان رقمًا قياسيًا لليوم الرابع على التوالي، مع تسجيل 2508 حالات، وفقًا لوزارة الصحة اليابانية.


وبهذا الارتفاع وصلت عدد الحالات على الصعيد الوطني إلى 130891 حالة.


 وشهدت البلاد أيضًا 11 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 1987 حالة وفاة.

 

قال رئيس الوزراء يوشيهيد سوجا، إن برنامج الترويج للسفر التابع للحكومة، سيتوقف في النقاط الساخنة لفيروس كورونا للحد من المزيد من الإصابات.

 

وأضاف سوجا "في المناطق التي تصل فيها زيادة العدوى إلى مستوى معين، سنتخذ إجراءات وقائية أقوى بالتنسيق مع حكام المقاطعات، وسيتم تحديد مناطق وتاريخ الإلغاء المؤقت الأسبوع المقبل".

 

وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو، أكبر عدد من الإصابات اليومية حيث بلغت 539 حالة، كما سجلت أوساكا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، ارتفاعًا قياسيًا بلغ 415 حالة إصابة جديدة.

 

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 58.1 مليون حالة حتى صباح اليوم (الأحد).

 

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» أن إجمالي الإصابات وصل إلى 58 مليونًا و143 ألف حالة.

 

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 37.2 مليون حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و380 ألف حالة.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران .

 

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

 

ومع ارتفاع الزيادات عالميًا، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تفويضًا طارئًا لاستخدام مخلوط ريجينيرون للأجسام المضادة لعلاج Covid-19  للمرضى المعرضين لمخاطر عالية والذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة.

 

وتلقى الرئيس دونالد ترامب العلاج المسمى REGEN-COV2، عندما كان مصابا بالوباء الشهر الماضي، وذلك في المستشفى.

 

قالت إدارة الغذاء والدواء في بيان صحفي إن المخلوط الدوائي قلل من حالات دخول المستشفى المتعلقة بـ Covid-19 وزيارات غرفة الطوارئ في غضون 28 يومًا من العلاج.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 33 مليوناً.. والوفيات تقترب من المليون

الوباء يواصل الفتك.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 33 مليون حالة

الوباء يواصل الفتك.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون حالة

حصيلة مرعبة لضحايا كورونا في الجيش الأمريكي

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 51.4 مليون

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 55 مليون حالة

ترشيحاتنا

بومبيو: نبني تحالفاً لوقف خطر إيران على المنطقة

بعد تعرضه للإصابة .. بيكيه مهدد بالغياب 6 أشهر عن صفوف برشلونة

خسارة جديدة لـ ترامب.. لماذا فشل وحش فرانكشتاين في بنسلفانيا؟

بعد أنباء مقتل عناصر من فيلق القدس.. طهران تنفي وتتوعد إسرائيل

ليفربول يتحدى الغيابات أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.. الليلة

حازم إيهاب ينشر صورا بعدسة خطيبته.. والمعجبات: ما كفاية بقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدار إماراتي خاص من لاندكروزر 2021 يحولها لتحفة فنية

فيه جثمان شاه إيران والملك فاروق.. حكاية مسجد الرفاعي مقبرة الملوك

القائمة الرسمية لأسعار بي إم دبليو لشهر نوفمبر في مصر