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مرأة

حيل مجربة لإنقاص الوزن وهضم أسرع.. تعرفي عليها

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
تقليل كمية الطعام أو الجوع ليس هو الحل لفقدان الوزن لأنه قد يسبب نقصًا في العديد من العناصر الغذائية الأساسية بالجسم ولذلك ينصح عديد من الخبراء بأهمية تناول الأطعمة الغنية بالألياف، لأنهالا تساعد فقط في إنقاص الوزن ونسف الكرش ولكنها توفر أيضًا العناصر الغذائية الحيوية لحسن سير عمل الجسم.
ونقدم إليك أبرز تلك الأطعمه وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

-التين الطازج 
 مليء بالألياف الغذائية، يساعد تضمين التين الطازج في النظام الغذائي على خفض نسبة الكوليسترول في الدم مما قد يساعد في الحفاظ على وزن الجسم وتدفق الدم السليم في الجسم. 
يساعد التين الطازج أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

-التوت
 يساعد توت العليق على منع الكبد الدهني والسمنة. من المعروف أنه يقلل من وزن الجسم وثلاثي الجلسرين الكبدي بسبب وجود العناصر الغذائية الأساسية إلى جانب الألياف الغذائية.

-جوز الهند
تساعد الفاكهة على استقرار مستوى الجلوكوز ولها تأثيرات مضادة لمرض السكر. الألياف الغذائية في جوز الهند 
طريقة الاستخدام: أضف لب جوز الهند في وعاء الفاكهة أو شويها واستهلكها.

- الجريب فروت
منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية الحيوية. يساعد في تقليل الوزن بمساعدة إنزيم يسمى بروتين كيناز المنشط AMP. يعزز الإنزيم عملية التمثيل الغذائي ويستخدم الدهون المخزنة والسكر لإنتاج الطاقة في الجسم.
الألياف الغذائية في الجريب فروت 1.1 جم
طريقة الاستخدام: يمكنك تناول نصف جريب فروت يوميًا.

- مانجو
تعتبر المانجو من الوجبات الخفيفة الصحية التي تعزز الشبع. يحتوي على بيتا كاروتين ، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان. تعتبر المانجو أيضًا مصدرًا غنيًا للفيتامينات C و B والليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في إنقاص الوزن.
الألياف الغذائية في المانجو (100 جم): 1.6 جم
طريقة الاستخدام: لا تفوت المانجو خلال موسمها. تستهلك بعد تقشيرهم. يمكنك أيضًا تحضير عصير المانجو أو العصائر.

- البامية
مصدرًا غنيًا لحمض الفوليك وفيتامين C والكالسيوم وفيتامين B. يمكن أن يؤدي تناول البامية في الإفطار أو بعد الغداء إلى تحفيز كمية عالية من الألياف في الجسم والتي قد تساعد في تكسير الدهون وتعزيز فقدان الوزن.
الألياف الغذائية في البامية  (100 جم): 3.2 جم
طريقة الاستخدام: حضري البامية بالكاري وتناوليها مع الأرز البني أو الحبوب الكاملة.
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