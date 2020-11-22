لتقاعسهما عن العمل .. عزل رئيس قرية بكوم حمادة ومجازاة نائب رئيس المدينة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عزل رئيس قرية صفط العنب بمركز كوم حمادة وخصم شهر لنائب الكهرباء بكوم حمادة بسبب تقاعسهم عن أداء عملهم وتردي مستوي النظافة و الكهرباء.

جاء ذلك خلال جولته في مركز كوم حماده صباح اليوم، لتفقد الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ ومتابعة مستوى النظافة الخدمات المقدمة من صيانة وأعمال كهرباء في القري.



يذكر أن تشهد محافظة البحيرة، إستعدادات مكثفة لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ والتى ستنطلق إعتبارًا من صباح غدا الأثنين ٢٣ نوفمبر ولمدة يومين .

وأجري اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة تفقدية للوقوف على جاهزية اللجان والمقار الإنتخابية بمركز ايتاى البارود لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الإنتخابية ومتابعة أعمال التعقيم والإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين، وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة.

حيث تفقد اللواء المحافظ المقرات الإنتخابية ودورات المياة وأماكن الإنتظار ودخول وخروج الناخبين والإنارة والنظافة وجاهزية بمدارس:- الشهيد عزت النمر الثانوية العسكرية ، وبها عدد ٣ لجنة فرعية، مدرسة سالم علام الرسمية لغات وتضم ٣ لجان، مدرسة الشهيد محمود قطب الثانوية بنات وتضم ٣ لجان، مقر اللجنة اللجنة العامة للدائرة الثامنة بمركز شباب ايتاى البارود ووجه بتوفير مولد كهرباء احتياطى بها

وأكد محافظ البحيرة، أن رفع درجة الاستعداد في جميع اللجان في كافة المقرات من خلال تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الإجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياة مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها .

وأوضح المحافظ، أن تم التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيرًا أنه تم تجهيز ٦٥٣ مركز إنتخابي يضم ١٢٩٦ لجنة فرعية لإستقبال ٤ مليون و١٢ ألف و٣٣٨ ناخب بعدد ٩ دوائر انتخابية يتنافس بها ٣٦ مرشحا خلال جولة الإعادة على عدد ١٨ مقعد.

وأشار محافظ البحيرة، إلي أن تم ربط مركز العمليات الرئيسي بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ.

وأكد المحافظ، أن البحيرة من المحافظات الرائدة وننتظر حضور كبير يليق بالعرس الديمقراطي والمشاركة الإيجابية والتوجه إلي صناديق الإقتراع كواجب وطني وقومي والعمل على مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على ما تم إنجازه في العديد من المجالات فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي .

رافق اللواء المحافظ خلال الجولة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد كجك رئيس مدينة إيتاي البارود.

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