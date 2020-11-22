إيفرتون يهزم فولهام 3 - 2 في مباراة مثيرة بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو





افتتح إيفرتون التسجيل مبكرا عن طريق دومينيك كالفيرت في الدقيقة الأولى، لينجح بعدها بوبي ريد في إدراك التعادل لصالح فولهام في الدقيقة 15.









وفي الدقيقة 29 وضع كالفيرت إيفرتون في المقدمة مجددا بتسجيله الهدف الثاني، قبل أن يعزز عبدالله دوكوري تقدم التوفيز بهدف ثالث في الدقيقة 35.









ونجح فولهام في إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 70، عن طريق روبن تشيك، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2.









وبهذا الفوز رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 16 في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الرابعة في المركز الـ 17.









ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإنجليزي، شيفيلد يونايتد مع وست هام، ليدز يونايتد مع آرسنال، ليفربول مع ليستر سيتي.









يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.



كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أنه يمكن لجماهير كرة القدم في بريطانيا العودة إلى الملاعب لمشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر بموجب خطط وضعتها حكومة بوريس جونسون.



وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات للصحيفة البريطانية، أن المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة قدموا مقترحات إلى مكتب مجلس الوزراء للمشاهدين لحضور المباريات في المناطق التي تكون فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة، بمجرد رفع الإغلاق الوطني الثاني.



وبموجب اقتراح الوزارة الجديد، سيتم السماح للجمهور في الدرجة الأولى والثانية بدخول الملاعب، وفقًا لشروط معينة. ومع ذلك، من غير الواضح ما سيكون عليه الوضع بالنسبة للدرجات الأخرى حيث ينظر الوزراء في نظام جديد من أربعة مستويات مع مجموعة مختلفة من القواعد عندما ينتهي الإغلاق على مستوى البلاد في 2 ديسمبر.







