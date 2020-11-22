ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس السوري يعين فيصل المقداد وزيرا للخارجية خلفا لوليد المعلم

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:36 م
الأسد يعين فيصل المقداد
الأسد يعين فيصل المقداد وزيرًا للخارجية خلفًا لوليد المعلم
Advertisements
قسم الخارجي
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما جمهوريا بتعيين الدكتور فيصل المقداد وزيرا للخارجية، خلفا للوزير الراحل وليد المعلم.

كما أصدر الرئيس السوري قرارا بتعيين السفير بسام الصباغ مندوبا دائم لسوريا لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وشمل المرسوم الرئاسي قرارا بتعيين الدكتور بشار الجعفري نائبا لوزير الخارجية والمغتربين.

وتولى فيصل المقداد منصب نائب وزير الخارجية السوري من1 عام 2006، وحائز على الإجازة في الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق، قبل أن يتم تعيينه بمنصب وزير الخارجية بموجب المرسوم الجديد.

وتوفي وزير الخارجية السوري السابق وليد المعلم الأسبوع الماضي  عن عمر 79 عامًا. 

وولد المعلم عام 1941، التحق بجامعة القاهرة وتخرج عام 1963، حيث حصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية. 

والتحق المعلم بوزارة الخارجية السورية في عام 1964، وعمل في عدة سفارات لبلاده في الخارج في مختلف القارات، مثل السعودية وتنزانيا وإسبانيا وانجلترا. 

وترأس المعلم بعثة بلاده الدبلوماسية في واشنطن بين عامي 1990 – 1999، وهي نفس الفترة التي شهدت مفاوضات السلام العربية السورية مع إسرائيل لكنها باءت بالفشل.

وفي يناير من عام 2005، تم تعيينه نائبا لوزير الخارجية، وتولى ملف العلاقات السورية اللبنانية، وفي عام 2006، تم تعيينه في منصب وزير الخارجية والمغتربين، ليقوم بأعمال عدة في هذا التوقيت. 

وتسببت خبرات وزير الخارجية السوري الراحل الواسعة في العمل الدبلوماسي في جعل تصريحاته تتمتع بلغة دبلوماسية هادئة، على الرغم من الظروف القاسية التي تمر بها بلاده منذ عام 2011.

وكانت آخر تصريحات الدبلوماسي مهاجمة قانون قيصر، وهو أشد عقوبات أميركية على دمشق حتى اليوم، ودخل حيز التنفيذ في يونيو قائلا إنه يهدف لخنق السوريين، وتعهد المعلم بحصول بلاده على دعم من إيران وسوريا لتخفيف وطأة العقوبات.

وظهر المعلم أخر مرة في افتتاح مؤتمر عودة اللاجئين الذي نظمته دمشق بدعم روسي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وبدا مرهقا وفي حالة صحية سيئة استدعت مساعدته من شخصين على دخول قاعة الاجتماعات.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعث رقية تعزية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، لوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، الذي كرس حياته في دعم القضية الفلسطينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير خارجية سوريا مهاجمًا إدارة ترامب: أمريكا تخنقنا مثل جورج فلويد

الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفير عربي من الخليج

وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

خريج جامعة القاهرة.. من هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل

دبلوماسية هادئة وسط ظروف قاسية.. معلومات عن معلم الخارجية السورية الراحل

رحمه الله.. عُمان أول دولة عربية تقدم تعازيها في وفاة وليد المعلم

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر من خطر موجة ثالثة لـ كورونا

سواريز يحتفل بفوز أتلتيكو مدريد على برشلونة

رئيس الوزراء: حل مشكلات المستثمرين والترويج للمشروعات أهم تكليفات هيئة الاستثمار

التقديم اليوم.. 1700 وظيفة جديدة بمصلحة الضرائب.. التخصصات والشروط كاملة

بإطلالة جذابة.. رانيا منصور تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

أمريكا تعلن موعد عملية التطعيم ضد كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما الترند.. شاهد صورا خطفت الأنظار بين دينا الشربيني وعمرو دياب

تصدر الترند بعد أزمة الصور مع إسرائيليين.. أغرب إطلالات محمد رمضان.. شاهد

ننشر أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا الرسمية في مصر