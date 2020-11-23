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اقتصاد

مياه المنيا: توزيع 1000 كتاب للتوعية المائية بالمدارس

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
توزيع 1000 كتاب للتوعية
توزيع 1000 كتاب للتوعية المائية بالمدارس
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قسم الاقتصاد
صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتكثيف حملات التوعية فإن إدارة التوعية العامة بالشركة نظمت ندوات توعية ووزعت  1000 كتاب تلوين و1000علبة ألوان للتوعية المائية  بمدارس صلاح سالم وصلاح الدين  بأبوقرقاص.

وأضاف الشهاوى في بيان، أن هذه الادوات تم توزيعها ضمن حملات  التوعية التى تقوم بها الشركة والتى تركز على  التوعية المائية  وجائحة كورونا والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الامن للصرف الصحى وأنها تتم بالتعاون بين الشركة وادارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

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وأوضح في بيانه انه تم توزيع كتب تلوين تخص التوعية وأكد الشهاوى أن الشركة تولى أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كافة الفئات الموثرة داخل المجتمع المنياوى.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتطوير العمل بمختلف القطاعات داخل الشركة فإنه تم عقد اجتماع مع مسئولى الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية IwSSTA

وأضاف "الشهاوى" أن الاجتماع ناقش البدء فى تأهيل المعمل المركزي و٣ معامل فرعية بمنطقة وسط وشمال وجنوب المحافظة وهى المعمل المركزي بالديوان ومعمل محطة مياه كدوان المرشحة  بالمنيا ومعمل سمالوط شمالا ومعمل أبوقرقاص جنوبا للحصول على شهادة الأيزو 17025 للمياه. 

كما ناقش الاجتماع  تطوير العمل داخل القطاع التجاري وتحديث قاعدة بيانات العملاء ورفع كفاءة التحليل الاقتصادي لمؤشرات الأداء بالشركة والمساعدة في تسهيل اتخاذ القرار، مؤكدا أن الشركة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى.

وفي سياق متصل نظمت إدارة التوعية بالشركة عروضا فنية وندوات توعية حول ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة وسبل الوقاية من فيرس كورونا المستجد كما تم توزيع كتب للتوعية بمدرسة التجريبية ٢ بالمنيا.

وأضاف الشهاوى أن هذه الفعاليات تتم بالتعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.
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