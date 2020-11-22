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رياضة

الدوري الفرنسي.. التعادل يحسم مواجهة ميتز ونانت ومونبلييه يصفع ستراسبورغ برباعية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
تعادل ميتز أمام مضيفه نانت "1-1"، في المباراة التي جمعت بين الفرقين اليوم " الأحد"، على استاد دي لابيجيور ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الفرنسي .

تقدم لاعبي نانت في الدقيقة "29"، عن طريق اللاعب راندال كولو مانيو بينما أدرك أرون ليا هدف التعادل في الدقيقة "45"، من خلال ضربة جزاء .

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد نانت إلى 12 نقطة بالمركز 14، بينما تواجد ميتز في المركز 9، بإجمالي 16 نقطة في الجدول الذي يتصدره باريس سان جيرمان بـ24 نقطة.

ومن جهة أخري واصل مونبلييه مزاحمته لموناكو في المركز الثاني بالدوري الفرنسي أثر فوزه الثمين "4-3"، على ستراسبورغ ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الفرنسي والتي شهدت أيضا فوز نيم أولمبيك على مضيفه ستاد ريمس "1-0"، ولنس على مضيفة ديون "1-0"، 

وحقق مونبلييه انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع موناكو، وبفارق أربع نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان، وتجمد رصيد ستراسبورغ عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير،.






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