صندوق تحيا مصر: سوهاج وأسيوط وقنا الأكثر استفادة من القوافل الإنسانية

قال محمد مختار، المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم الانتهاء مساء أمس، السبت، من توزيع القوافل الإنسانية الأكبر التي دشنها صندوق "تحيا مصر"، على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم اليوم، الأحد، التوزيع في المحافظات النائية.

أضاف "مختار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن سوهاج وأسيوط وقنا الأكثر استفادة من القوافل الإنسانية؛ لأنها تضم القرى الأكثر احتياجا.





وأكد المتحدث الإعلامي باسم صندوق "تحيا مصر"، أن القافلة تشمل مليوني دجاجة، ومليون كرتونة مواد غذائية تزن 10.5 كيلوجرام من أرقى المنتجات، وتكفي الأسرة لمدة 14 يومًا.





وأشار إلى أن القافلة تشمل 500 حضانة، وأجهزة غسيل كلوي، وتجهيز 50 عروسة في الفيوم، والعرس الأربعاء المقبل وبعدها مباشرة 80 عروسة في الوادي الجديد.





وسجل صندوق "تحيا مصر"، رقمين قياسيين في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية على مستوى العالم.





وتسلم صندوق "تحيا مصر" شهادتي تسجيل الرقمين القياسيين خلال احتفالية كبرى نظمها بعنوان "نتشارك علشان بكره"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد خلالها إطلاق الصندوق لأكبر قافلة للمساعدات الإنسانية موجهة لمليون أسرة على مستوى الجمهورية.





وتتضمن القافلة مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة (2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام





كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن" التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء، فضلا عن نصف مليون قطعة ملابس يتم توزيعها من خلال القافلة على المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شارك في فعاليات حفل الصندوق، الذي تم تنظيمه تحت عنوان "نتشارك علشان بكره" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث هنأ رئيس الوزراء صندوق تحيا مصر على نجاحه في تسجيل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر تبرع بالمواد الغذائية على مستوى العالم.





وشهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أمس الأول، الجمعة، وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية للثغر، والتي أطلقها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، الخميس الماضى، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "نتشارك.. علشان بكره" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتكون أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية استعدادا لفصل الشتاء.



