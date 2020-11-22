هنتكلم أمام النائب العام.. زوجة سفاح الجيزة ووالدتها تفجران مفاجأة

وقالت والدة نادين، خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية " أون" أن بنتها سافرت إلى الخارج برفقة منتج سوري صديق لسفاح الجيزة القذافى وفتاتين من أصدقائها لتصوير إعلانات، لافتة إلى أنها كانت تعمل بمجال الفن.









وأوضحت، أن آخر تواصل بينها وبين ابنتها كان منذ سنتين، لافتة إلى أنها كانت تسأل القذافى عن بنتها فكان يخبرها انها مشغولة.









ولفتت والدة نادين، أنه ابنتها سافرت قبل زواج سفاح الجيزة من اختها الاخرى "فاطمة الزهراء، وكانت تتلقى رسائل من أحد أطراف القضية بأن ابنتها نادين لن تعود مرة أخرى، معقبة:" مش هقدر أقول اسمه غير قدام النائب العام وتقدمت بطلب للحديث امامه، الموضوع مش اختفاء نادين بس البنتين كمان اللى كانوا معاها والسواق".









ومن جانبها قالت زوجة سفاح الجيزة "قذافى"، إنه كان يتلقى مكالمات مريبة من نساء أخريات، وانه اختفى منذ اكتوبر 2016 وبدأ يذيع شائعات أنه اختفى قسريا بسبب انتمائه لجهة ما.







