هنتكلم أمام النائب العام.. زوجة سفاح الجيزة ووالدتها تفجران مفاجأة

نفت والدة "نادين" إحدى ضحايا سفاح الجيزة "القذافي" ما يتم تداوله بشأن قتل القذافى ابنتها، قائلة: "لا أجزم بحكاية القتل فين الجثة".
وقالت والدة نادين، خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية " أون" أن بنتها سافرت إلى الخارج برفقة منتج سوري صديق لسفاح الجيزة القذافى وفتاتين من أصدقائها لتصوير إعلانات، لافتة إلى أنها كانت تعمل بمجال الفن.
وأوضحت، أن آخر تواصل بينها وبين ابنتها كان منذ سنتين، لافتة إلى أنها كانت تسأل القذافى عن بنتها فكان يخبرها انها مشغولة.
ولفتت والدة نادين، أنه ابنتها سافرت قبل زواج سفاح الجيزة من اختها الاخرى "فاطمة الزهراء، وكانت تتلقى رسائل من أحد أطراف القضية بأن ابنتها نادين لن تعود مرة أخرى، معقبة:" مش هقدر أقول اسمه غير قدام النائب العام وتقدمت بطلب للحديث امامه، الموضوع مش اختفاء نادين بس البنتين كمان اللى كانوا معاها والسواق".
ومن جانبها قالت زوجة سفاح الجيزة "قذافى"، إنه كان يتلقى مكالمات مريبة من نساء أخريات، وانه اختفى منذ اكتوبر 2016 وبدأ يذيع شائعات أنه اختفى قسريا بسبب انتمائه لجهة ما.
وتواصل النيابة العامة ومباحث الجيزة التحقيقات وجمع التحريات في جرائم سفاح الجيزة بعد اعترافه بارتكاب جريمتين اخريين وارتفاع عدد ضحاياه إلي 4 قتلى صديقه و3 سيدات.
وتوجهت إحدى زوجات المتهم الي قسم الشرطة بعد استدعائها وتبين أنها شقيقة المجني عليها الثالثة نادين التي قتلها المتهم أثناء خطبته لها والتي ما ان التقت به قالت له: "قلتلي نازل تجيب علبة لبن للبنت ومرجعتش من 5 سنين"، ولم تكن تعلم الزوجة في تلك اللحظة أن زوجها هو من قتل شقيقتها وتم الاستماع لأقوالها وطبيعة علاقتها بزوجها قبل اختفائه وتم صرفها من القسم.
و استدعت الجهات الأمنية بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أسرة المتهم لسؤالهم حول جرائمه ومدى تواصلهم معه طوال السنوات الخمس الماضية فترة اختفائه في الإسكندرية وانتحاله صفة صديقه القتيل فحضرت والدته إلي قسم الهرم، وكشفت مصادر أمنية أن والدة السفاح ما أن رأته دخلت في حالة من البكاء الهستيري والانهيار وتحدثت للمتهم قائلة: "ضحكوا عليك يابني عملوا فيك ايه"، فيما قابلها المتهم بحالة من الهدوء التام والثبات الانفعالي الشديد ورد عليها قائلا: "اهدي بس محصلش حاجة".
وقام سفاح الجيزة بمعاينة تصويرية للجريمة بمحل سكنه بمنطقة العصافرة بحري شرق الإسكندرية ضمن سلسلة من الجرائم التى ارتكبها بالجيزة والإسكندرية.
يذكر أن قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة، قادت المتهم قذافي فراج، الشهير بسفاح الجيزة، المتورط في ارتكاب 4 جرائم قتل، ودفن ضحاياه، وانتحال صفة، وتزوير، ونصب، إلى الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، للإرشاد عن جثة الفتاة التي قتلها، ودفن جثتها بمخزن خاص به، بمنطقة العصافرة، وإجراء معاينة تصويرية يوضح خلالها كيفية ارتكابه الجريمة.
وأعد رجال المباحث بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية كردونا أمنيا بمحيط المخزن الذى شهد الجريمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المنتظر إعادة المتهم إلى قسم شرطة الهرم، عقب الانتهاء من استخراج الجثة، وإجراء المعاينة التصويرية.
وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الجيزة التفاصيل الكاملة للجريمتين اللتين اعترف بهما سفاح بولاق الدكرور، حيث تبين من التحريات أن المتهم قذافي. ف. ع 49 سنة مالك مكتبة مقيم المريوطية المودع بسجن الاستئناف على ذمة قضية جنح قسم سيدي جابر بالإسكندرية "سرقة" لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة والذي سبق واعترف بقتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف 49 سنة وانتحال اسمه وكذا قتل زوجته 34 سنة ربة منزل" ودفن جثتيهما منذ 5 سنوات بشقة بدائرة قسم بولاق الدكرور اعترف بارتكاب جريمتي قتل أخريين.