بعد إصابة 5 لاعبين بـ كورونا.. لميس الحديدي تتهم إدارة الأهلي بـ "التسيب".. فيديو

وتابعت الحديدى خلال تقديمها برنامج "آخر كلمة" عبر قناة "أون"" قائلة:" بصراحة هل الإدارة واللاعبين غير منضبطين".









وأضافت الحديدى قائلة:" كلنا ممكن نصاب بـ كورونا بس 5 لاعبين لأ كتير".









وأعلنت زوجة وليد سليمان لاعب النادى الاهلى عن إصابة ابنها بفيروس كورونا، ونشرت صورة عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ".









وكتبت " وليد وسليم كورونا إيجابى ادعولنا الحمد الله .. لله الامر من قبل ومن بعد ".









وبات وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خارج معسكر الفريق الأحمر .









وتأكد إصابة الثلاثي بفيروس كورونا بعد أن أظهرت المسحات الطبية التي خضعوا لها ذلك.









وتسود حالة من الخوف الشديد بعد إصابة الثلاثي خاصة أن وليد سليمان كان موجودًا مع الفريق في مباراة الأمس وخالط أغلبهم.









وأظهرت المسحة التي خضع لها اللاعب أمس إصابته بفيروس كورونا وتم إجراء مسحة جديدة له والتزم المنزل وخضع للحجر والعزل.









وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏







