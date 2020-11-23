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حوادث

حملات تموينية لضبط المخالفين بعدد من المحافظات

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 29,346 عبوة وقطعة مستلزمات طبية"مطهرات - كمامات – سرنجات – كانيولا" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، بمحافظة الإسكندرية.

كما تم ضبط المدير المسئول عن محطة لتعبئة البوتاجاز – بمحافظة الدقهلية لقيامه بتجميع 267,59 طن "غاز صب " لبيعها بالسوق السوداء ، تحصل عليها نتيجه التلاعب فى أوزان إسطوانات البوتاجاز بتعبئتها ناقصة الوزن بمقدار 3,140 كيلو جرام فى الحجم التجارى ، وكذا 810 جرام فى الإسطوانة المنزلية.

وضبط 13,76 طن منظفات صناعية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وضبط 10 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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