تأثير مكنة الحفر.. وزير النقل: ملتزمون بتعويض ساكني عمارات الزمالك

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن فيما يخص عمارات الزمالك، أوضح انه سيتم التعامل معهم بحرفيه أكثر من عمارة الشربتلي، معقبا: الأم لدينا هو أمن وسلامة المواطن المصري، مشيرا إلى انه جلس وتحدث مع ساكني عمارات الزمالك من أجل دعمهم.





وأشار "الوزير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن الرئيس السيسي أكد على تنفيذ قرار اللجنة الفنية فيما يخص عمارات الزمالك، معقبا: اللجنة وجدت أن هناك 3 عمارات يوجد بهم ميل من قبل مرور مكنة الحفر الخاصة بمترو الإنفاق منذ زلزال 92.





وأوضح أن اللجة قررت إخلاء عمارتين من أجل الميل المتواجد بهم وذلك للحفاظ على أرواحهم، معقبا: هناك إلتزام بتعويض ساكني العمارات في حالة وقوع ضرر بالعمارات بسبب عمل مكنة الحفر، وفي حالة تنكيس العمارات سنساهم في التنسيق معهم ومساعدتهم بالإشراف والتعاقد.



