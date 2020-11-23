لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وإنقاص الوزن، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير، مشيرا إلى أنها للرجال والنساء وجميع الأعمار.





وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.





وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الأثنين، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.





وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.





فوائد ممارسة التمارين الرياضية

1:ممارسة الرياضة تعمل على تحسين وتعديل المزاج والتخلص من الاكتئاب والقلق والتوتر.

2: التمارين الرياضية تعمل على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم.

3:تعزز صحة العضلات والمفاصل وتحميهما من هشاشة العظام، كما تحافظ على نمو الطفل بطريقة صحية.

4:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يحمى من الإصابة بمرض السمنة وبالتالى الحد من مرض السكر وخصوصا بين الشباب والأطفال.

5:الوقاية من الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، كما تساعد على الحفاظ على الدماغ وحمايتها من السكتة الدماغية.

6: تحسن تدفق الدورة الدموية وتنظم مستوى الكولسترول فى الدم.

7:تعمل على تعزيز مستويات الطاقة وتجديد النشاط والحيوية.



