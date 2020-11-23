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سيارات

الكشف عن كيا سبورتاج 2022 بتصميم جديد.. صور

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تداول الكثيرون في الفترة الأخيرة، صورا للجيل الجديد من سيارات كيا سبورتاج في العالم،والتي ستقدم كموديلات 2022 حيث تم الكشف عن تصميم مقدمة السيارة والجزء الخلفي منها .

ومن المتوقع أن تأتي النسخة الصينية من كيا سبورتاج مختلفة في التصميم بعض الشئ عن النسخة العالمية ، وهو ماظهر في اختلاف تصميم النسخة الصينية عن الصور التي رصدت للسيارة  في وقت سباق خلال الاختبارات .

والسيارة تتمتع بتصميم قريب من موديلات كيا تيلورايد يظهر في تصميم المصابيح الامامية ، وذلك بتقنية الليد ، وشبكة التهوية الامامية الكبيرة بشكل أنف النمر .

وتأتي السيارة باكصدامين جديدين مع لمسات برتقالية حول الجزء الأسفل من السيارة ، وينتظر تقديم نسخة اكثر شراسة منن السيارة جيب شيروكي وفورد برونكو سبورت ،وتشبه السيارة في تصميمها موديلات سورينتو الاحد ث وسيلتوس الجديدة

وكانت شركة كيا قامت بتسريب بعض الصور ومقاطع الفيديو لنموذجها الجديد من سيارات كرنفال العائلية بنسختها المعدلة الفاخرة .

وتتميز السيارة الجديدة عن نماذج كارنفال الحالية بالعديد من التعديلات والتي تمنحها طابع السيارات الفاخرة ، مثل العناصر المطلية بالكروم اللماع ، والتي تغطي قسما كبير من الواجهة الامامية وامتصاص الصدمات وفتحات العوادم ، وحتى قبضت الابواب ، وبعض الأجزاء الداخلية في قمرة القيادة ، وكذلك التصميم المميز للمصابيح الخلفية التي تمتد على طول باب صندوق الامتعة .

وحصلت السيارة على واجهة قيادة متطورة ومختلفة كليا عن واجهات القيادة في سيارات كرنفال الحالية ، وتتميز السيارات بلوحة لمسية تمتد من أمام السائق حتى منتصفها .

كما زودت السيارة بشاشة تعمل كلوحة عدادات وشاشة بمقاس 11 بوصة للتحكم بتقنيات الصوت وتنقيات التكييف  مراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات أو تتبع أنظمة انظمة تحديد المواقع التي تعتمد على الاقمار الصناعية .

وتحتوي السيارة على محركات GDI بسعة 3.5 لتر بعزم 294 حصان، ومحركات ديزل بسعة 2.2 ليتر وعزم 202 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.

كما تأتي السيارة بعده نماذج جميعها حصلت على هيكل بطول 5 امتار ، 20 سم مع ارتفاع 174 سم ، وجهزت هذه النماذج بمقاعد مريحة مكسوة بأفخم انواع الجلود فيها انظمة تدفئة وتبريد .


أول صور رسمية لكيا سبورتاج 2022 : هتلاقى
أول صور رسمية لكيا سبورتاج 2022 : هتلاقى




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