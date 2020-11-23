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محافظات

انتظام عملية التصويت في أول أيام جولة الإعادة بانتخابات النواب بالمنيا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
بدأت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا أعمالها في اليوم الأول لانتخابات الإعادة لمجلس النواب ، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك لمتابعة فتح جميع اللجان ووصول القضاة.

وانتظمت عملية التصويت داخل اللجان البالغ عددها 474 مركزا انتخابيا و 1021 لجنة فرعية ، تستقبل 3 مليون و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في جميع مراكز المحافظة.

وتقوم غرفة العمليات الرئيسية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرفة العمليات الفرعية.

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كما تتابع غرفة العمليات الفرعية، برئاسة اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد أعمالها، بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة

وانطلقت اليوم جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.

وعممت الهيئة تعليماتها على اطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين ،واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.

وفى نفس السياق واصلت  السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى غد الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.

وانطلقت جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب اليوم الإثنين، وتستمر يومى 23 و24 نوفمبر.

ويتم إجراء جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى دوائر 13 محافظة هي:"الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
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