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برلمان

شاهد .. تزايد الإقبال علي التصويت بلجان مطروح

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:06 م
تزايد الإقبال علي
تزايد الإقبال علي التصويت بلجان مطروح
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شهدت لجان التصويت في محافظة مطروح، اليوم الاثنين تزايد الإقبال على التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة  لانتخابات مجلس النواب.


وجاء تزايد الإقبال بمدن الحمام وسيوة ومرسي مطروح  ، خاصة بلجان  أبو بكر الصديق والسيدة عائشة  ولجنة السيدات بزاهر جلال ، ولجنة مدرسة الرويني والمعهد الديني، بالإضافة إلى تزايد الإقبال  علي اللجان الانتخابية الخاصة بالسيدات .
وانطلقت انتخابات مجلس النواب ، اليوم الاثنين بمحافظة مطروح وتستمر لمدة يومين 23و24 نوفمبر  الجاري، فى  139  مركزا انتخابيا و156  لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة هو 301 ألف 763 ناخبا على مستوى مدن المحافظة المختلفة.

وانطلقت اليوم جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.

وعممت الهيئة تعليماتها على اطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين ،واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.

وفى نفس السياق واصلت  السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى غد الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.
شاهد .. تزايد الإقبال علي التصويت بلجان مطروح
شاهد .. تزايد الإقبال علي التصويت بلجان مطروح
شاهد .. تزايد الإقبال علي التصويت بلجان مطروح
شاهد .. تزايد الإقبال علي التصويت بلجان مطروح
شاهد .. تزايد الإقبال علي التصويت بلجان مطروح
شاهد .. تزايد الإقبال علي التصويت بلجان مطروح
شاهد .. تزايد الإقبال علي التصويت بلجان مطروح
شاهد .. تزايد الإقبال علي التصويت بلجان مطروح
شاهد .. تزايد الإقبال علي التصويت بلجان مطروح
شاهد .. تزايد الإقبال علي التصويت بلجان مطروح
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