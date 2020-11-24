سوزوكي اسبريسو.. مواصفات وأسعار سيارة أثارت جدلا كبيرا في السوق المصري

تعتبر شركة سوزوكي اليابانية منافسا قويا فى سوق السيارات المصرى، لاهتمام فئة كبيرة من الشعب بإمتلاك سيارة بتكنولوجيا وإمكانات عصرية وفي ذات الوقت بأسعار مناسبة، وتعد السيارة سوزوكي اسبريسو2021 من أكثر سيارات التي صنعتها سوزوكي لاقت رواجا كبيرا في مصر نسبة إلى متوسط سعرها وإمكانياتها.





ومنذ طرح السيارة سوزوكي إسبريسو فى السوق المصرى فى ابريل الماضى، والتي نالت اهتمام كبير من قبل محبي السيارات في مصر نظرا لما تحمله بالعديد من المفاهيم المناسبة مثل ارتفاعها عن الأرض ومساحة تخزينها التي تتناسب مع حجمها، مما يجعلها سيارة تناسب العائلة الصغيرة





ويقدم موقع "صدى البلد الإخباري" في السطور التالية أهم مواصفات وأسعار السيارة سوزوكي اسبريسو 2020 في مصر





زودت السيارة سوزوكي اسبريسو بمحرك سعة 1000 سي سي يستطيع أن يولد طاقة قدرها 67 حصان وعزم أقصى للدوران بلغ 90 نيوتن/متر متصل بناقل حركة يدوي يتكون من 5 سرعات .





وتعتمد السيارة سوزوكي اسبريسو على منظومة الجر الأمامي وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن لهذه السيارة أن تتسارع من وضع الإستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة وذلك في غضون 14.3 على أن تصل سرعتها القصوى 150 كم.





إمتلكت السيارة سوزوكي اسبريسو العديد من وسائل الأمن والسلامة، والني شملت عدد 2 وسائد هوائية أمامية "AIR BAGS" ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS.





وحصلت المقصورة الداخلية للسيارة سوزوكي اسبريسو 2020 على شاشة لتشغيل الوسائط المتعددة ملونة تتوسط قمرة القيادة ولوحة عدادات رقمية ، ومكيف هواء يدوي، ونظام صوتي مكون من سماعتين، و مقود حركة مدعم بأحدث أنظمة التحكم ، وإمكانية طي المرايات الجانبية.





وتتألق السيارة سوزوكي اسبريسو بهيكل خارجي صغير يتمتع بالروح الشبابية، ومصابيح انسيابية تتوسطها شبكة تحتوي على فتحات هوائية مربعة الشكل،و تحتوي السيارة على عجلات بلغ قياسها 14 بوصه وجنوط معدنية بتصميم هندسي مميز باللون الفضي.





وبلغت قياسات السيارة نحو 3565 مم طولا ، 1520 مم عرضا 1564 مم ارتفاعا، كما بلغت سعة خزان الوقود 27 لترا، ومساحة تخزين للحقيبه الخلفية سعة 239 لتر.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي اسبريسو في مصر صاحبة الفئة الواحدة





مانيوال كاملة التجهيزات 2020 145 ألف جنيه 1000 cc .



