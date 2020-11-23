أخبار الرياضة.. كاف: يعطى قبلة الحياة لـ مرتضى منصور.. وقناة مصرية مجانية تنقل نهائى دورى الأبطال





أصبح حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متاحا خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادى الأهلى مساء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.





وأعلن مرتضى منصور رغبته القوية فى حضور مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى إفريقيا من أجل دعم الأبيض ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الحلم بحصد لقب الأميرة السمراء والتتويج بالبطولة الأهم داخل القارة الإفريقية.





ويعانى مرتضى منصور من الإيقاف لمدة 4 سنوات بعد صدور قرار ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والتى منعته من ممارسة أى نشاط رياضى طوال فترة 4 سنوات بسبب شكاوى مقدمه ضده من جهات عدة وعلى رأسها الأهلى واتحاد كرة القدم.













أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إذاعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة القادمة، عبر قناة مجانية مفتوحة على التليفزيون الأرضي.

ويلتقي النادي الأهلي ونادي الزمالك يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساءً في المباراة النهائية بالبطولة القارية والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة.

وأعلن الحساب الرسمي لبوابة ماسبيرو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن نقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة القارية عبر قناة تايم سبورت الأرضية وإنتاج اللقاء بالكامل.





أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي " كاف " لمدة 5 سنوات ومنعه من ممارسة أى نشاط رياضى طوال هذه المدة.





وجاء قرار الاتحاد الدولى بإيقاف أحمد أحمد ، بعد ثبوت اتهامه في تقديم وقبول الهدايا والمزايا الأخرى واختلاس الأموال ومخالفات مالية وإساءة استخدام المنصب.





كانت بداية كشف فساد أحمد أحمد فى الكاف عن طريق الفقيد المصري "عمرو فهمى" المدير التنفيذي السابق للكاف، والذى كشف فساد أحمد أحمد للجميع من خلال مطاردته فى الفيفا وكل المحاكم الرياضية الكبرى.





أعلن المصارع الشهير "أندرتيكر" ، اعتزاله عالم مصارعة المحترفين بشكل نهائي لينهي رحلة 30 عاما من احتراف الرياضة الترفيهية كونه واحدا من أبرز وأشهر المصارعين عبر التاريخ.



جدول مباريات الأهلي في الموسم الجديد للدوري الممتاز

أسفرت قرعة الدوري الممتاز، للموسم الجديد 2020-2021 والتي أقيمت اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة الكبرى عن مواجهة الأهلي لفريق مصر المقاصة في افتتاح المسابقة ضمن منافسات الجولة الأولى.

مباريات الزمالك في الدوري.. بداية نارية مع أهل المقدمة والقمة في الأسبوع الرابع

أجرى مسئولو اتحاد الكرة منذ قليل قرعة بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم فى نسخته الجديدة لموسم 2020 / 2021 فى حضور مندوبى الأندية المصرية المشاركة فى المسابقة.



نشر "صدى البلد"، اليوم الإثنين، مجموعة من الأخبار التي طرأت على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية والتي تشمل أخبار عربية وإفريقية وعالمية، وذلك من خلال السطور التالية: