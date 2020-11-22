بعد قليل .. نظر دعوى مرتضى منصور على قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.





واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.





وحضر مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، جلسة نظر الدعوى المقامة منه، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، والزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.





وشهد محيط مجلس الدولة بالدقي انتشارا أمنيا مكثفا، وذلك بالتزامن مع بدء نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.









وطالبت اللجنة الأولمبية المصرية، كافة الاتحادات بتطبيق اللوائح ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد لجوئه للقضاء الإداري.





وأرسلت اللجنة الأولمبية خطابات لكافة الاتحادات طلبت فيه اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والانضباطية وفقًا لقواعد ومبادئ الميثاق الأولمبي، ولائحة النظام الأساسي لكل اتحاد عضو في اللجنة الأولمبية، بعد مخالفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اللوائح ولجوئه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في منازعة رياضية، بعد قرار إيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.



