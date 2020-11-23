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تكنولوجيا

أفضل هواتف متوسطة يمكنك شراؤها في البلاك فرايدي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:32 م
أفضل هواتف متوسطة
أفضل هواتف متوسطة يمكنك شرائها فى البلاك فرايدى
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ندى على
تعتبر فترة البلاك فرايدى فرصة لا تعوض عند شراء العديد من المنتجات، خاصة المنتجات التكنولوجية ومنها الهواتف الذكية، وتتنوع أسعار الهواتف لذكية بتنوع قدراتها وإمكاناتها، وأحيانا يجد البعض صعوبة فى شراء الهواتف الرائدة والتى غالبا ما تفوق أسعارها قدراتهم المادية، حتى بعض العروض والخصومات، وذكر موقع Digital Trends أفضل هواتف الفئة المتوسطة التى يمكن شرائها فى البلاك فرايدى والتى تجمع بين سعر مناسب وقدرات عالية.  


هاتف Galaxy A51 

يأتى هاتف Galaxy A51 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED ، وبجودة  +FHD ، وكاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل بزاوية تصوير واسعة، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، من نوع Telephoto ، وتأتى الرابعة بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للعمق،  ، يتميز الهاتف  بمعالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 64 و 128 جيجابايت،  ويعمل ببطارية سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، تدوم لأكثر من 20 ساعة، مع كابل من نوع Type-C، و نظام تشغيل Android 10.  

هاتف  iPhone SE 

يحتوى هاتف iPhone SE على شاشة بقياس 4.7 بوصة، وهو حجم شاشة صغير جدا إذا ما قورن بالهواتف الحديثة الأخرى، ، ويحتوى الهاتف على  كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل تدعم الوضع العمودي وكل تأثيرات الإضاءة الستة التي تتنقل معه، تميز هاتف  iPhone SE باحتوائه على نفس معالج هواتف iPhone 11 ، وهو معالج من نوع بيونيك A13 والذى يقدم أداءا قويا للهاتف، وبطارية سعة 1821 مللى أمبير ، كما تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وا ط.  

هاتف Redmi Note 9  

أتي هاتف Redmi Note 9، بشاشة قياس 6.53 بوصة من نوع IPS ، وبدقة + FHD ، إضافة لنوتشفى أعلى يسار الشاشة لكاميرا السيلفي ويحتوى على كاميرا أمامية بدقة 13  ميجابيكسل، مع كاميرا أساسية رباعية بقدرة 48 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GM1، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع عدستين 2 ميجابيكسل، ويعمل الهاتف بمعالج قوي من نوع MediaTek Helio G85 ثماني النواة، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعتي 3 أو 4 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد Android 10،  ويمتلك الهاتف على  بطارية سعة 5020  ميللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، عبر منفذ USB-C، وسيتوفر الهاتف في ثلاثة ألوان هم الأخضر والرمادي والأبيض. 

هاتف Redmi K30S 

ويأتى هاتف Redmi K30S بشاشة قياس 6.67 بوصة، بدقة عرض + Full HD مع معدل تحديث 144 هيرتز فى الثانية ، مع كاميرا أساسية رباعية بدقة 64 و 13 و 5 و ماكرو زووم للتقريب، و كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، مع فلاش قوي LED، وبطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، من خلال منفذ شحن  USB-C، ومعالج قوي من نوع Snapdragon 865 بذاكرة داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت.  

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