تعرف على موعد عزاء الملحن طارق عاكف

نشر الموسيقار أمير عبد الحميد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك موعد عزاء الفنان طارق عاكف.

وقال أمير : "الحمد لله بلغنا الأمانة وتمت بخير ورحمك الله يا زميل العمر، تقرر العزاء في أخونا طارق عاكف يوم الخميس الموافق ٢٦/١١ في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين".

حرص عدد من نجوم الفن على نعى الموسيقار الراحل طارق عاكف والذى توفى صباح اليوم وشيعت جثمان الراحل من مسجد السيدة نفسية اليوم بعد صلاة الظهر.





الفنانة أنغام

نعت الفنانة انغام الموسيقار طارق عاكف من خلال منشورا عبر حسابها الرسمى بموقع فيسبوك.





وقالت انغام من خلال منشورها: "قلبى يتألم جدا طارق عاكف اخى وحبيبى وزميل عمرى ف ذمة الله وجعت قلبى يا طارق".





الفنانة أحلام

نشرت أحلام صورة للراحل وعلقت عليها قائلة "#طارق_عاكف في ذمة الله .زميل عمري وأخي وحبيبي أرقي الناس وأعلاهم خلقًا وأطيبهم قلبًا".





الفنانة لطيفة

نعت الفنانة لطيفة وفاة الموسيقار الكبير طارق عاكف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت الفنانة لطيفة عبر حسابها بإنستجرام صورة تجمعها بالموسيقار الراحل وعلقت عليها قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى الحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض.. اعزى نفسي وكل اهلك البقاء لله".





الفنانة صابرين

نعت الفنانة صابرين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، الموسيقار الكبير طارق عاكف.





ونشرت الفنانة صابرين عبر حسابها بإنستجرام صورة الموسيقار الراحل وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك إنا لله وإنا اليه راجعون #طارق_عاكف الموسيقار والموزع الكبير والقريب وعشرة العمر والأخلاق خبر حزييييين البقاء والدوام لله فضلا وليس امرا الرجاء الدعاء له".





الفنان راغب علامة

نعى الفنان راغب علامة الموسيقار طارق عاكف من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر.





وقال علامة من خلال تغريدته: "ما زلت سنة 2020 تلقي بظلالها الثقيلة والمؤلمة على عالمنا. واليوم فجعنا بخبر وفاة العبقري الموسيقي وصديق عمر".





هو من وزّع الأغاني التي اسعدت العالم العربي خلال سنوات وسنوات ، الموزع الموسيقي المغفور له طارق عاكف

إنا لله وإنا اليه راجعون ، البقاء لله الى جنة الخلد يا صديقي طارق".









الفنان عاصى الحلانى





كتب من خلال حسابه بموقع تويتر: "البقاء لله .. #طارق_عاكف الأخ والصديق ورفيق النجاح باجمل الأعمال واجمل الذكرايات واهم محطات النجاح في حياتي.. رح تبقى معنا بروحك واعمالك الخالدة.. الله يرحمك برحمته الواسعة ويجعل مثواك الجنة".