لا يمكن الاستغناء عنها فى هاتفك.. أفضل 4 تطبيقات مجانية

مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا ، وعودة انتشار الوباء بشكل أكبر، ومع التغييرات الاجتماعية التى يفرضها علينا الفيروس، أصبح من المهم تحميل بعض التطبيقات التى تساعد المستخدمين فى تخطى الفترة الصعبة التى يعيشها معظم سكان العالم، والتى نتجت عنها اجراءات التباعد الاجتماعى.





وبحسب موقع Digital Trends فإن التطبيقات التى يجب أن يقوم بتحميلها مستخدمى الهواتف الذكية فى هذه الفترة تتضمن تطبيقات لمكالمات الفيدو الآمنة، وكذلك تطبيقات تساعد على حفظ ملفات ومعلومات المستخدمين من الطلبة والموظفين بشكل آمن أيضا حتى لايتم اختراقها بسبب الاختراقات التى تحدث فى فترة العمل من المنزل، وإليك أفضل هذه التطبيقات.





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1- تطبيق Microsoft Teams لمكالمات الفيديو





ويعتبر من أفضل وأكثر تطبيقات مكالمات الفيديو أمانا فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى مجانيته، وهو تطبيق من شركة مايكروسوفت للبرمجيات، ويوفر التطبيق إجراء مكالمات الفيديو بشكل مجانى لمدة 24 ساعة، وذلك لما يصل إلى عدد أقصاه 300 مستخدم، ولن يحتاج المستخدمون إلى تحميل التطبيق للاستفادة من ميزة الاستخدام المجانى، حيث سيكون عليهم الدخول مباشرة من على موقع Microsoft Teams من خلال الويب على أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب.





2- تطبيق Evernote





يوفر تطبيق Evernote هو حل مفيد للغاية لتدوين الملاحظات، ويمكن استخدامه لكل شيء من قوائم المهام البسيطة إلى الملاحظات مع الصور المرفقة، كما يمكنك إجراء مسح ضوئي للملاحظات المكتوبة بواسطة الكاميرا، وإنشاء دفاتر ملاحظات منفصلة، ومشاركة الملاحظات مع أشخاص آخرين، ويمكنك البحث عن أى شيء قمت بتعديله أو حفظه حيث أن التطبيق لا يقوم بحذف شيء قمت بحفظه.





3- تطبيق Applock by DoMobile Lab للتشفير





يعتبر التطبيق واحدا من افضل تطبيقات التشفير لهواتف أندرويد، يقوم التطبيق بالأعمال الأساسية للتشفير مثل تشفير الصور و الفيديوهات، كما يدعم التشفير من خلال بصمة الإصبع، بالإضافة إلى أنه يقوم بحظر المكالمات الآلية .





4- تطبيق Photoshop Camera للكاميرا والتعديل على الصور



