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تكنولوجيا

لا يمكن الاستغناء عنها فى هاتفك.. أفضل 4 تطبيقات مجانية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
أفضل 4 تطبيقات مجانية
أفضل 4 تطبيقات مجانية
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ندى على
مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا، وعودة انتشار الوباء بشكل أكبر، ومع التغييرات الاجتماعية التى يفرضها علينا الفيروس، أصبح من المهم تحميل بعض التطبيقات التى تساعد المستخدمين فى تخطى الفترة الصعبة التى يعيشها معظم سكان العالم، والتى نتجت عنها اجراءات التباعد الاجتماعى. 

وبحسب موقع Digital Trends فإن التطبيقات التى يجب أن يقوم بتحميلها مستخدمى الهواتف الذكية فى هذه الفترة تتضمن تطبيقات لمكالمات الفيدو الآمنة، وكذلك تطبيقات تساعد على حفظ ملفات ومعلومات المستخدمين من الطلبة والموظفين بشكل آمن أيضا حتى لايتم اختراقها بسبب الاختراقات التى تحدث فى فترة العمل من المنزل، وإليك أفضل هذه التطبيقات. 


1- تطبيق Microsoft Teams لمكالمات الفيديو 

ويعتبر من أفضل وأكثر تطبيقات مكالمات الفيديو أمانا فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى مجانيته، وهو تطبيق من شركة مايكروسوفت للبرمجيات، ويوفر التطبيق إجراء مكالمات الفيديو بشكل مجانى لمدة 24 ساعة، وذلك لما يصل إلى عدد أقصاه 300 مستخدم، ولن يحتاج المستخدمون إلى تحميل التطبيق للاستفادة من ميزة الاستخدام المجانى، حيث سيكون عليهم الدخول مباشرة من على موقع Microsoft Teams من خلال الويب على أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب. 

2- تطبيق Evernote 

يوفر تطبيق Evernote هو حل مفيد للغاية لتدوين الملاحظات، ويمكن استخدامه لكل شيء من قوائم المهام البسيطة إلى الملاحظات مع الصور المرفقة، كما يمكنك إجراء مسح ضوئي للملاحظات المكتوبة بواسطة الكاميرا، وإنشاء دفاتر ملاحظات منفصلة، ومشاركة الملاحظات مع أشخاص آخرين، ويمكنك البحث عن أى شيء قمت بتعديله أو حفظه حيث أن التطبيق لا يقوم بحذف شيء قمت بحفظه. 

3- تطبيق Applock by DoMobile Lab للتشفير 

يعتبر التطبيق واحدا من افضل تطبيقات التشفير لهواتف أندرويد، يقوم التطبيق بالأعمال الأساسية للتشفير مثل تشفير الصور و الفيديوهات، كما يدعم التشفير من خلال بصمة الإصبع، بالإضافة إلى أنه يقوم بحظر المكالمات الآلية . 

4- تطبيق Photoshop Camera  للكاميرا والتعديل على الصور 

ويساعد تطبيق Photoshop Camera بشكل أساسي على تحرير الصور والتعديل عليها بعدة طرق مختلفة، كما يحتوي على 80 فلتر، بعد التقاط الصور لتصحيح الأخطاء الموجودة بها، ومن بين هذه "الفلاتر" التى يقوم التطبيق استخدامها فلتر بورتريه الذى يشبه تطبيق aiportraits ، والذى انتشر مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بين المستخدمين والذى يحول الصور إلى فترة القرون الوسطى، ويقوم تطبيق Photoshop Camera باستخدام تأثيرات الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور ، بينما يمكن لميزة الضبط التلقائي ضبط السطوع والظلال والإخفاء التلقائي بشكل آلى.
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