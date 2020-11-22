تنافس Zoom .. مايكروسوفت تطلق أفضل ميزة لتطبيق الفيديو Microsoft Teams

أطلقت شركة مايكروسوفت واحدة من أفضل الميزات التى يمكن أن يحظى بها مستخدمو تطبيقات الفيديو، وأتاحت ميزة الاستخدام المجانى على تطبيقها لمكالمات الفيديو Microsoft Teams لمدة 24 ساعة، وهى ميزة غير موجودة بأى تطبيق آخر حتى تطبيق Zoom





وبحسب موقع The Verge فإن مستخدمو تطبيق Microsoft Teams سيتمكنوا من الاتصال بأصدقائهم وزملائهم فى العمل عن طريق الفيديو بشكل مجانى لمدة 24 ساعة، وذلك لما يصل إلى عدد أقصاه 300 مستخدم.









ولن يحتاج المستخدمون إلى تحميل تطبيق Microsoft Teams للاستفادة من ميزة الاستخدام المجانى، حيث سيكون عليهم الدخول مباشرة من على موقع Microsoft Teams من خلال الويب على أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب، كما يمكنهم الوصول إلى أكثر من 49 مستخدم من الأهل والأصدقاء عن طريق ميزة Together Mode التى تضع المستخدمين فى بيئة افتراضية.





وينافس تطبيق Microsoft Teams بميزته الجديدة معظم تطبيقات الفيديو الأخرى بما فيها تطبيق Zoom الشهير والذى يتيح لمستخدميه اجراء مكالمات مجانية لمدة 40 دقيقة فقط، الأمر الذى أصبح يمثل فجوة كبيرة بين التطبيقين خصوصا فى ظل تفشي فيروس كورونا وضرورة اللتزام باجراءات التباعد الاجتماعى.





ومؤخرا أضاف تطبيق Microsoft Teams ميزة الخلفية الضبابية لمستخدميه أثناء إجراء مكالمات الفيديو بإخفاء خلفية المكان الذي يتصلون منه، لمساعدتهم على تخطى المواقف المحرجة وتأمين خصوصيتهم من خلال عدم عرض المكان الذى يقومون بالاتصال فيه.





ووصل التطبيق إلى عدد قياسي من المستخدمين فى الفترة الأخيرة منذ إطلاقه مجانا للمستخدمين بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث تجاوز 75 مليون مستخدم يوميًا فى جميع أنحاء العالم، بزيادة عدد المستخدمين الذين يمكنهم إجراء مكالمة فيديو جماعية من 4 مستخدمين إلى 9 مستخدمين في نفس الوقت، وهناك أكثر من 200 مليون مشارك في مكالمات Teams في أبريل الماضى.



