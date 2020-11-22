ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تنافس Zoom .. مايكروسوفت تطلق أفضل ميزة لتطبيق الفيديو Microsoft Teams

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
مايكروسوفت تطلق أفضل
مايكروسوفت تطلق أفضل ميزة لتطبيق الفيديو Microsoft Teams
Advertisements
ندى على
أطلقت شركة مايكروسوفت واحدة من أفضل الميزات التى يمكن أن يحظى بها مستخدمو تطبيقات الفيديو، وأتاحت ميزة الاستخدام المجانى على تطبيقها لمكالمات الفيديو Microsoft Teams لمدة 24 ساعة، وهى ميزة غير موجودة بأى تطبيق آخر حتى تطبيق Zoom

وبحسب موقع The Verge فإن مستخدمو تطبيق Microsoft Teams سيتمكنوا من الاتصال بأصدقائهم وزملائهم فى العمل عن طريق الفيديو بشكل مجانى لمدة 24 ساعة، وذلك لما يصل إلى عدد أقصاه 300 مستخدم. 


ولن يحتاج المستخدمون إلى تحميل تطبيق Microsoft Teams للاستفادة من ميزة الاستخدام المجانى، حيث سيكون عليهم الدخول مباشرة من على موقع Microsoft Teams من خلال الويب على أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب، كما يمكنهم الوصول إلى أكثر من 49 مستخدم من الأهل والأصدقاء عن طريق ميزة Together Mode التى تضع المستخدمين فى بيئة افتراضية. 

وينافس تطبيق Microsoft Teams بميزته الجديدة معظم تطبيقات الفيديو الأخرى بما فيها تطبيق  Zoom الشهير والذى يتيح لمستخدميه اجراء مكالمات مجانية لمدة 40 دقيقة فقط، الأمر الذى أصبح يمثل فجوة كبيرة  بين التطبيقين خصوصا فى ظل تفشي فيروس كورونا وضرورة اللتزام باجراءات التباعد الاجتماعى. 

ومؤخرا أضاف تطبيق Microsoft Teams ميزة الخلفية الضبابية لمستخدميه أثناء إجراء مكالمات الفيديو بإخفاء خلفية المكان الذي يتصلون منه، لمساعدتهم على تخطى المواقف المحرجة وتأمين خصوصيتهم من خلال عدم عرض المكان الذى يقومون بالاتصال فيه. 

ووصل التطبيق إلى عدد قياسي من المستخدمين فى الفترة الأخيرة منذ إطلاقه مجانا للمستخدمين بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث تجاوز 75 مليون مستخدم  يوميًا فى جميع أنحاء العالم، بزيادة عدد المستخدمين الذين يمكنهم إجراء مكالمة فيديو جماعية من 4 مستخدمين إلى 9 مستخدمين في نفس الوقت، وهناك  أكثر من 200 مليون مشارك في مكالمات Teams في أبريل الماضى. 

ويعد تطبيق Microsoft Teams من أهم  الخدمات التي تقدمها شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات والتى تشهد زيادة بنسبة 70 بالمائة في عدد المستخدمين، ويمنح التطبيق جودة عالية من صورة الفيديو ودقة الصوت. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لعدم اختراق المكالمات.. خطوات تفعيل ميزة المصادقة الثنائية على Zoom

بخطوات بسيطة.. كيفية تحميل تطبيق Zoom على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.. فيديو

لإجراء مكالمات فيديو آمنة.. أفضل تطبيقات لإزالة صور الخلفيات المحرجة

لمنافسة كروم وفاير فوكس.. مايكروسوفت تغير اسم محركها الشهير Bing

لمشاركة الفيديوهات مع أصدقائك أثناء مكالمات الفيديو.. كل ما تريد معرفته عن Watch Together من فيسبوك

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 هواتف ذكية تتفوق على سامسونج Galaxy Note20 Ultra.. وميزات فريدة تجعل موزيلا فايرفوكس أفضل من كروم

ترشيحاتنا

محمد عدوية بعد صورة محمد رمضان والإسرائيلي: نمبر وان لا يمثلني كمواطن مصري

بعد الفوز على أبو قير.. الأهلي من الإسكندرية للتتش| اِعرف السبب

هو كان عارف إنه إسرائيلي؟ أمير طعيمة يتساءل قبل الهجوم على محمد رمضان

12 نصيحة لإنقاص الوزن دون مخاطر وبسرعة البرق

نوع من الفواكه يساعد في مكافحة الشيخوخة

الصحة: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شربوا معقم اليدين بدل الكحول.. حفلة روسية تتحول إلى كارثة| صور

12 نصيحة لإنقاص الوزن دون مخاطر وبسرعة البرق

اكتشافات مثيرة .. باحثون يحددون 3 عقاقير محتملة لـ علاج كورونا 