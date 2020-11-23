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تعليم

هندسة حلوان تبدأ دوري تنس الطاولة .. غدا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:55 م
تنس الطاولة
تنس الطاولة
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قسم التعليم

أعلنت اللجنة الرياضية بكلية الهندسة جامعة حلوان بدء دوري كرة تنس الطاولة  وفتح باب الاشتراك للراغبين  فى المشاركة بالأنشطة الرياضية.

  

وأوضحت إدارة رعاية شباب كلية الهندسة و اتحاد الطلاب بالكلية أنه على من يرغب بالانضمام للأنشطة الرياضية والمشاركة فى  مسابقة تنس الطاولة إدراج اسمه فى رعاية الشباب بالكلية لسهولة التواصل معهم وتسجيل بياناتهم الشخصية وإحضار صورة من البطاقة الشخصية الطالب.


 يأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.


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وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة  كافة أنشطتها الطلابية  الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.

 

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.

 

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.


وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.

 

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في سياق متصل، نفت جامعة حلوان برئاسة  الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، ما تردد على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بظهور ما يزيد على أكثر من 200 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجامعة بين الطلاب، موضحة أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع حالات الإصابة بين الطلاب.

 

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن حالات الإصابة بين الطلاب أقل من نصف العدد المذكور بكثير في عدد من الكليات، وتم رصد الإصابات أو الاشتباه منذ بداية العام الجامعي، والجامعة تقوم برصد تلك الحالات.

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