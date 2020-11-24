ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف وزير الشباب والرياضة.. اليوم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:58 ص
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
Advertisements
كريم ناصر
تستضيف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، في ندوة كبرى للحديث عن مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، والمجلس الإعلى لتنظيم الإعلام.

ويشارك في الندوة المقرر عقدها في العاشرة صباح اليوم الثلاثاء خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والطلاب، وبعض نجوم كرة القدم.



وأكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مبادرة لا للتعصب سببها رغبة البعض في إثارة الفتنة بين فريقى الأهلى والزمالك بنهائى دورى الأبطال الأفريقى، فجاءته الفكرة بتحويل المباراة إلى عامل إيجابى وفرصة لإعلان أن مصر بخير وآمنة وشبابها بخير، موضحا أن هدف المبادرة الحفاظ على سلامة الجماهير، في حين أن بعض البرامج تثير أزمات لا داعى لها، لكن المجلس له ضوابط للحفاظ على سلامة الشعب المصرى، فليفز الأهلى أو الزمالك لكن مصر هى الفائزة فى النهاية والأهم هو التحلى بالروح الرياضية .

وأضاف جبر، أن المبادرة ستنطلق بعد نهائى دورى الأبطال بـ24 ساعة وسيكون بشكل فعال الإعلام هو البطل فى هذه المعركة، والمبادرة لها خطة شاملة لمدة عام وبرنامج شامل لا يقتصر على الأهلى والزمالك فقط .

وقال خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن اهمية هذه الندوة تكمن فى أنها ستتناول قضية فى غاية الخطورة نحن فى اشد الحاجة الان للتخلص منها وهى قضية التعصب ، لأن التعصب سيظل آفة المجتمعات خاصة "التعصب الأعمى" الذى سيبقى أحد اهم وأبرز الأسباب التى تؤثر بالسلب وبشكل خطير على تماسك المجتمعات وعلى وجه الخصوص إذا كان هذا التعصب رياضيًا ، فمجال الرياضة يجب ان يبنى ولا يهدم ويجب ان يضبط سلوك الشباب بما ينعكس بشكل ايجابى على المجتمع ككل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب".. صور

وزير الرياضة: نبحث آليات مواجهة التعصب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

برلماني: توقيت مبادرة "لا للتعصب" ممتاز لنزع فتيل الفتن

انفراد .. مونديال اليد فى مصر بحضور الجماهير

وزير الرياضة يبحث آليات مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" مع رئيس الأعلى للإعلام

مصر أولا لا للتعصب .. لقاء حواري في مركز شباب الجزيرة

ترشيحاتنا

بالدولار.. أنغام تصدم جمهورها بفستان غالي الثمن

شرف كبير.. جون كيري يعلق على اختياره مستشارا لـ بايدن

هل تجوز الصلاة قبل الإقامة وأثناء الأذان؟ أمين الفتوى يجيب

طبيب: أمريكا دخلت الموجة الثالثة من فيروس كورونا.. فيديو

حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

دعاء رفع البلاء والمرض مكتوب.. ردده عند سماع أذان الفجر وحتى الإقامة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. أنغام تصدم جمهورها بفستان غالي الثمن

الفهد الإسباني..مواصفات وأسعار سيات ليون الجديدة..صور

هركليز يعود من جديد..ريزفاني تطلق وحش الـ6 عجلات..صور