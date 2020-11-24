توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكة الحديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس..اليوم

أعلنت هند فتحي المتحدث الإعلامي ، توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي والقطاع الخاص على هامش معرض النقل الدولي، اليوم الثلاثاء. الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس





ووصفت فتحي، المشروع بالواعد، وقالت: " بدأنا خطواته في أول العام ونبدأ في تنفيذه مع الشركاء والوزارات المهنية مع بداية العام الجديد".





ووافق مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية على انضمام الهيئة كأحد المساهمين المؤسسين فى الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية والمتخصصة فى صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها والتى تشمل القطارات السريعة وقطارات الخط الأحادى والمترو، إذ تتمثل الشراكة بين الهيئة الاقتصادية والصندوق السيادى وأخرون من القطاع الخاص، وذلك فى إطار خطة تطوير وتحديث قطاع السكك الحديدية التى اعتمدتها وزارة النقل لسد احتياجات قطاع النقل من جرارات وعربات السكك الحديدية، وفى إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية والعمل على خدمة الأسواق المحلية والإفريقية بناء على تنامى الطلب فى هذا القطاع محليا وإقليميا.



