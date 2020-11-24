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محافظات

توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكة الحديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس..اليوم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
موانئ قناة السويس
موانئ قناة السويس
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انجي هيبة
أعلنت هند فتحي المتحدث الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي والقطاع الخاصعلى هامش معرض النقل الدولي، اليوم الثلاثاء.

ووصفت فتحي، المشروع بالواعد، وقالت: " بدأنا خطواته في أول العام ونبدأ في تنفيذه مع الشركاء والوزارات المهنية مع بداية العام الجديد".

 ووافق مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية على انضمام الهيئة كأحد المساهمين المؤسسين فى الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية والمتخصصة فى صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها والتى تشمل القطارات السريعة وقطارات الخط الأحادى والمترو، إذ تتمثل الشراكة بين الهيئة الاقتصادية والصندوق السيادى وأخرون من القطاع الخاص، وذلك فى إطار خطة تطوير وتحديث قطاع السكك الحديدية التى اعتمدتها وزارة النقل لسد احتياجات قطاع النقل من جرارات وعربات السكك الحديدية، وفى إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية والعمل على خدمة الأسواق المحلية والإفريقية بناء على تنامى الطلب فى هذا القطاع محليا وإقليميا.

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، منتصف اكتوبر السابق ، على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها؛ بهدف توطين هذه الصناعة.

ونصَّ القرار على أن ذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكلٍّ من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي.

كما نصّ على التنويه في ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد جميع احتياجاتها من الوحدات المتحركة التي تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السريع حتى عام 2030.

وخلال مناقشة الموضوع عرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ما توصلت إليه وزارتا النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن ضرورة مشاركة كيان عالميّ يكون ذا خبرة طويلة في إنتاج الوحدات المتحركة مختلفة الأنواع.


وذلك مع مراعاة إجراء جميع دراسات الجدوى المطلوبة؛ الفنية، والاقتصادية، والتسويقية للمشروع، وكذلك إعداد دراسة تحليلية للتكاليف الخاصة بالمصنع المطلوب إنشاؤه في إطار هذا المشروع.


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