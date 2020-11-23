منظمة الصحة العالمية توضح تأثير البكتيريا على المضادات الحيوية وتكشف نوع الجائحة القادمة ..فيديو

قالت الدكتورة مها طلعت، مستشار إقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية ، إن منظمة الصحة العالمية والعالم أجمع يحتفل بالأسبوع العالمي للتوعية بالميكروبات المقاومة للأدوية، ومن أهم الميكروبات هي البكتيريا لأنها تقاوم جميع المضادات الحيوية المتاحة في الأسواق حاليا.





وأضافت الدكتورة مها طلعت، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج الحكاية المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن المضادات الحيوية فقدت فاعليتها وتأثيرها علي الأمراض البكتيرية وهذه مشكلة عالمية تواجه جميع الدول بطرق مختلفة، ومن أسباب هذا هو استخدام المضادات الحيوية بطريقة عشوائية .





وأوضحت الدكتورة مها طلعت ، أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات ولكنها تعالج البكتيريا مؤكدة علي ان المضادات الحيوية ليس لها أي تأثير في علاج نزلات البرد والمضادات الحيوية تساعد البكتيريا علي التعايش .





وتابعت الدكتورة مها طلعت، "البكتيريا تكتسب مقاومة وتكون أقوي من المضاد الحيوي"، مؤكدة أن الجائحة القادمة ستكون جائحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية" .





واستكملت الدكتورة مها طلعت، أنه ليس هناك تشخيص علمي يفيد متى تبدأ الموجة الأولي من فيروس كورونا ومتى تنتهي ومنظمة الصحة العالمية وضعت بعض المؤشرات التي تساعد الدول في معرفة قدوم موجة فيروس كورونا وكيفية السيطرة علي انتشار الفيروس، ومصر ظلت فترة طويلة مسيطرة علي ارتفاع إصابات فيروس كورونا .





وحذر مسئول الترصد بالصحة العالمية، عمر أبو العطا، من الإفراط في تناول المضادات الحيوية، مضيفا "من المتوقع أن ترتفع حالات الوفاة بسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية لـ 10 ملايين حالات الوفاة سنويا".





وقال مسئول الترصد بالصحة العالمية، إن هناك أدلة إرشادية للتوعية بخطورة المضادات الحيوية، والمضادات الحيوية يجب استخدامها بعد استشارة الطبيب.





ولفت مسئول الترصد بالصحة العالمية، إلى أننا نسعى لمشاركة القطاع الخاص في حملة التوعية بخطورة المضادات الحيوية.





وتابع مسئول الترصد بالصحة العالمية، "الإفراط في استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي إلى وجود مقاومة لها، والحصول على المضاد الحيوي بجرعة مغلوطة او مضاد حيوي خاطيء للمرض أمر خاطئ".





وأكمل مسئول الترصد بالصحة العالمية، "هناك إرشادات للتعرف على كيفية حصول المريض على المضاد الحيوي، وسوء استخدامها قد يؤدي إلى إعطاء نتيجة عكسية".



